Emekliye zam farkı ödeme tarihleri belli oldu! SGK'dan beklenen açıklama geldi

Adana
Emeklilere ve hak sahiplerine fark tutarları yarın ödeniyor. Haberi SGK verdi. Ödemeler emekli maaşı alınan banka veya PTT şubesinden çekilebilecek. Emekliler maaşlarını 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilecek.
Emeklilere ve hak sahiplerine fark tutarları yarın ödeniyor. Ödemeler emekli maaşı alınan banka veya PTT şubesinden çekilebilecek.
SGK'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı.
"Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz."