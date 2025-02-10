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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Emekliye zam farkı ödeme tarihleri belli oldu! SGK'dan beklenen açıklama geldi

Emekli ve hak sahiplerine yarın fark tutarları ödenecek ödemeler emekli maaşı alınan banka veya PTT şubesinden 11 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

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Emekliye zam farkı ödeme tarihleri belli oldu! SGK'dan beklenen açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 17:22

Emeklilere ve hak sahiplerine fark tutarları yarın ödeniyor. Haberi SGK verdi. Ödemeler emekli maaşı alınan banka veya PTT şubesinden çekilebilecek. Emekliler maaşlarını 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilecek.

EMEKLİ MAAŞLARINA FARK TUTARLARI YARIN ÖDENECEK

Emeklilere ve hak sahiplerine fark tutarları yarın ödeniyor. Ödemeler emekli maaşı alınan banka veya PTT şubesinden çekilebilecek.

 SGK'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz."

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