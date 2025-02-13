'Emekliyim iş arıyorum' diyene fırsat! İster ucuza alacak ister satacak

Türkiye yüksek enflasyon döneminden geçerken, geçim sıkıntını daha derinden hisseden emekli kesimine destek amacıyla dikkat çeken bir adım atıldı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emeklileri fahiş fiyatlardan korurken iş fırsatı sunan sanal uygulamayı hayata geçirdi. Dijital bir pazaryeri uygulaması olan "Emek Pazarı" ile emekliler uygun avantajlı alışveriş yapma ve para kazanma fırsatı elde etti.

TÜM VATANDAŞLARA AÇIK

TÜED Başkanı Ergün, dijital platformun tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada ‘Emek Pazarı’nı emeklilerin fahiş fiyatlardan etkilenmemesi adına kurduklarını belirtti. Uygulama kanalıyla isteyen bütün emekli ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapabileceklerini belirten ancak dernek üyelerine fazladan indirimler tanımladıklarını ifade eden Ergün, "Vatandaşlarımız ‘Emek Pazarı’ e-Ticaret uygulamasını cep telefonlarına indirerek veya e-Ticaret sitesine doğrudan üye girişi yaparak alışveriş yapabilecek" ifadelerini kullandı.

KARGO ÜCRETİ YOK

Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, pazarda gıda başta olmak üzere giyim, kozmetik, teknoloji ve benzeri pek çok ürün, üretici firmalardan doğrudan temin edilerek kargo veya teslimat ücreti ödemeden, dernek üyesi emeklilerin adreslerine ulaştırılacak.

ÜRETENE TİCARET FIRSATI

Bu uygulama sayesinde emeklilerin kendi ürettikleri ürünleri de satabileceğini söyleyen Kâzım Ergün şunları söyledi: "Proje kapsamında yerel üreticiler ağırlıklı olarak desteklenecek, doğal ürünlere ve organik pazarlara geniş yer verilecek. Ayrıca, tatil imkânları ve diğer bütün ürün ve hizmetler aracı firmalar olmadan tüketicilere sunulacak, indirim kampanyaları düzenlenecek."