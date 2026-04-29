Emlak alıp satacaklar dikkat... Bu ödeme şart olacak! Son tarih 30 Haziran

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 10:41
Emlak alıp satacaklar dikkat... Bu ödeme şart olacak! Son tarih 30 Haziran

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, taşınmaz alım satımında ödemelerin bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla oluşturulan "ödeme sistemi" üzerinden yapılması zorunlu hale getirildi. Bu sistemin kullanımı 1 Temmuz 2026 tarihine kadar zorunlu değil. 

Ancak bu tarihten sonra zorunlu hale gelecek. Bakanlığın ise bu tarihi üç aya kadar uzatma yetkisi bulunuyor.

İşte tüm detaylar ve kritik ayrıntılar...

 

 

konut satışı

Hazine Bakanlığı tarafından hazırlanan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikleri birlikte gayrimenkul ticaretinde ilişkin kurallarda düzenleme yapıldı.

 

Emlak alıp satacaklar dikkat... Bu ödeme şart olacak! Son tarih 30 Haziran

Düzenlemeye göre, emlak alım-satım işlemlerine ödemenin bir kısmı ya da tamamı bankalar ve Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kuruluşlar tarafından oluşturulan "ödeme sistemi" üzerinden yapılacak.

 

emlak alım satımı

Düzenlemeye göre, taşınmaz satış bedelinin bir kısmının veya tamamının bankalar ya da finansman ve tasarruf finansman şirketleri tarafından kredilendirilmesi halinde, kredi tutarı dışındaki geri kalan ödeme bu sistem üzerinden yapılacak.

Emlak alıp satacaklar dikkat... Bu ödeme şart olacak! Son tarih 30 Haziran

HİZMET BEDELİ ALINACAK 

Bu kapsamda, satış işlemlerinde krediyle karşılanmayan tutarların güvenli ve kayıtlı bir şekilde aktarılması zorunlu hale getirilecek.

Ayrıca bu sistemi kullananlardan bir hizmet bedeli alınacak ve bu bedel satıcıya aktarılan tutardan düşülecek.

Bakanlığın açıkladığı yönetmelikle, söz konusu ödeme sisteminin usul ve esasları ile birlikte bu sürecin takibi ve teknik sorunların çözümü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirleneceği ifade edildi.

 

Emlak alıp satacaklar dikkat... Bu ödeme şart olacak! Son tarih 30 Haziran

BAKANLIK YÜRÜTECEK 

Düzenlemeyle işletme adresi, ticaret unvanı veya faaliyet konusuna ilişkin değişikliklerin belirli süreler içinde bildirilmesi zorunlu hale getirilirken, değişikliklerde yetki belgesinin de yenilenmesinin gerekli olacağı belirtildi.

Bu sistemin kullanımı 1 Temmuz 2026 tarihine kadar zorunlu değil. Ancak bu tarihten sonra zorunlu hale gelecek. Bakanlığın ise bu tarihi üç aya kadar uzatma yetkisi bulunuyor.

Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

