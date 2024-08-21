Emlak ilanları için sıkı takip dönemi! Sahte ilanlara rekor ceza geliyor

21 Ağustos 2024 17:24 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 17:32

İslam Memiş ucuz altın için uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

İslam Memiş ucuz altın için uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Ticaret Bakanlığı taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığın önüne geçmek ve tüketiciyi korumak amacıyla ilan platformlarında emlakçılara "doğrulama yükümlülüğü" getirdi. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) 15 Eylül’de devreye girecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, merak edilen detayları açıkladı. Sahte ilanlara verilecek para cezası da belli oldu.

YETKİ BELGESİ OLMAYAN İLAN GİRİŞİ YAPAMAYACAK

Bakan Bolat, yetkilendirmenin e-Devlet üzerinde oluşturulan ekrandan gerçekleştirileceğini ifade etti. Bolat, Bakanlıktan alınması gereken taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip olmayan emlakçıların ilan girişi yapamayacağını söyledi.

Bolat, "Düzenlemeyle ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesini, sahte, aldatıcı ilanların ve bunların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz" açıklamasını yaptı.

AYKIRILIĞA 158 BİN LİRA CEZA

Bolat, Uygulamaya geçişin hem vatandaşlar hem de sektör paydaşları için kademeli şekilde gerçekleşeceğini anlatarak şunları kaydetti:

"EİDS'nin devreye alınması sonrasında ilanlar Bakanlığımızca sıkı şekilde takip edilecek, mevzuata aykırı hareket edenler hakkında her bir aykırılık için 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek."

TÜM İLANLAR DENETLENECEK

Ticaret Bakanı, uygulama kapsamında elektronik ortamda yayımlanan tüm emlak ilanlarının sisteme dahil olması gerektiğini söyledi.

Bolat, uygulama kapsamında elektronik ortamda yayımlanan tüm emlak ilanlarının sisteme dahil olması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla ilanların farklı mecralardan da yayımlanmasına müsaade etmeyeceğiz. Sisteme entegre olmaksızın verilen tüm ilanları sıkı şekilde denetleyeceğiz ve doğrulama yapılmadan verilen ilanların yayından kaldırılmasını sağlayıp bunlarla ilgili gerekli idari yaptırımları uygulayacağız."

SİSTEMİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Düzenlemede aynı taşınmaz için birden fazla emlakçının yetkilendirilebilmesi ve ilanlarda ada parsel bilgilerine yer verilmesi gibi konularda sektörde fikir ayrılıklarının bulunduğunu gözlemlediklerine işaret eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlık olarak tüm talepleri titizlikle değerlendiriyoruz ve vatandaşlarımız için en ideal sistemi oluşturmak için çalışıyoruz. Şu an için taşınmaz sahibinin birden fazla emlakçıya ilan yetkisi vermesi mümkün.

Diğer taraftan yönetmelik gereği emlak işletmeleri, ilanlarında adres bilgisi hariç olmak üzere il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgilerine yer vermek zorunda.

Bu zorunluluğun EİDS'nin uygulamaya alınması ile getirilmiş bir yükümlülük olmadığı belirtmek isterim. Bu sistemle de aynı durum devam ediyor. Bakanlık olarak bundan sonra da sektördeki tüm paydaşların görüşlerini göz önünde bulundurarak sistemi geliştirmeye devam edeceğiz."