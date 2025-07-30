Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Emlak Katılım Tasarruf Finansman'a BDDK'dan izin

Türkiye’nin köklü kamu bankalarından Emlak Katılım’ın iştiraki olarak kurulan “Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş.”, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) faaliyet iznini alarak sektöre resmen adım attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Emlak Katılım Tasarruf Finansman'a BDDK'dan izin
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 09:35

Türkiye Emlak Katılım Bankası; millî mücadele yıllarının ardından, genç TürkiyeCumhuriyeti’nin imarını üstlenmek ve inşaat teşebbüslerine destek olmak amacıyla 1926 yılında Emlak ve Eytam Bankası adıyla kuruldu.

TÜRKİYE’NİN İLK KONUT PROJELERİNE İMZA

Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren hayata geçirdiği ilklerle gayrimenkul sektörünün gelişimine büyük destek veren banka; Türkiye’nin ilk konut projesi olan Bahçelievler Konutları ile Saracoğlu Mahallesi,Levent Konutları, Koşuyolu Mahallesi, Eskişehir-Yunuskent, Ankara Yenimahalle,Diyarbakır konutları ve diğer sembol yapılarla ülkenin imarına önemli katkı sağladı.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman'a BDDK'dan izin

2019’DA YENİ DÖNEM: KATILIM BANKACILIĞINA GEÇİŞ

2019 yılında bir katılım bankası olarak hizmet vermek için faaliyet izni alan Türkiye Emlak Katılım Bankası, 99 yıllık köklü geçmişi, alanında uzman bankacılardan oluşan ekibi ve sektöre kazandırdığı yenilikler ile ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana istikrarlı büyümesini kararlılıkla sürdüren Emlak Katılım, kârlılık ve aktif büyümede yakaladığı güçlü ivmeyle öne çıkıyor. Özkaynak kârlılığı açısından ise tüm bankacılık sektöründe üst sıralarda yer alıyor. Temel finansalgöstergeler ışığında sağlıklı ve güçlü bir bilanço yapısına sahip olan Emlak Katılım, sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman'a BDDK'dan izin

TOPLU KONUT FİNANSMANINDA ÖNCÜ MODEL

Türkiye’nin ilk toplu konut finansman modelini geliştiren Emlak Katılım köklümirasından aldığı bu misyonla bir ilke daha imza atıyor. Bir asır boyunca ev sahibi olmakisteyenleri hayal ettikleri evlere kavuşturan Emlak Katılım, bugün de tasarruf finansmansistemindeki ilk banka olarak bu mirası geleceğe taşıyor. Güçlü sermaye yapısı, istikrarlı büyüme performansı, yeni ürün ve hizmetleri ile sektöre yön veren Emlak Katılım, kurduğu tasarruf finansman şirketi ile ev, araç ve çatılı işyeri ihtiyaçları için geniş kitlelere erişilebilir finansal çözümler sunmaya hazırlanıyor.

Tasarruf finansman sektöründe ilk banka olarak konumlanan Emlak Katılım, bu yeniadımıyla tasarrufa dayalı finansman modellerini; ülke geneline yayılan güçlü, güvenilirve sürdürülebilir bir yaklaşımla müşterilerine ulaştırmayı hedefliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
20 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV muafiyeti teklifi! Gözler Meclis’te
MSB'den dev personel alımı: 30 ilde KPSS şartsız binlerce işçi alınacak: İşte başvuru şartları
ETİKETLER
#Emlak Katılım Bankası
#Katılım Bankacılığı
#Konut Finansmanı
#Tasarruf Finansman
#Türkiye'nin Ilk Konut Projesi
#Bahçelievler Konutları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.