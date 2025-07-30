Emlak Katılım Tasarruf Finansman'a BDDK'dan izin

Türkiye Emlak Katılım Bankası; millî mücadele yıllarının ardından, genç TürkiyeCumhuriyeti’nin imarını üstlenmek ve inşaat teşebbüslerine destek olmak amacıyla 1926 yılında Emlak ve Eytam Bankası adıyla kuruldu.

TÜRKİYE’NİN İLK KONUT PROJELERİNE İMZA

Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren hayata geçirdiği ilklerle gayrimenkul sektörünün gelişimine büyük destek veren banka; Türkiye’nin ilk konut projesi olan Bahçelievler Konutları ile Saracoğlu Mahallesi,Levent Konutları, Koşuyolu Mahallesi, Eskişehir-Yunuskent, Ankara Yenimahalle,Diyarbakır konutları ve diğer sembol yapılarla ülkenin imarına önemli katkı sağladı.

2019’DA YENİ DÖNEM: KATILIM BANKACILIĞINA GEÇİŞ

2019 yılında bir katılım bankası olarak hizmet vermek için faaliyet izni alan Türkiye Emlak Katılım Bankası, 99 yıllık köklü geçmişi, alanında uzman bankacılardan oluşan ekibi ve sektöre kazandırdığı yenilikler ile ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor.



Kurulduğu günden bu yana istikrarlı büyümesini kararlılıkla sürdüren Emlak Katılım, kârlılık ve aktif büyümede yakaladığı güçlü ivmeyle öne çıkıyor. Özkaynak kârlılığı açısından ise tüm bankacılık sektöründe üst sıralarda yer alıyor. Temel finansalgöstergeler ışığında sağlıklı ve güçlü bir bilanço yapısına sahip olan Emlak Katılım, sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yoluna emin adımlarla devam ediyor.

TOPLU KONUT FİNANSMANINDA ÖNCÜ MODEL

Türkiye’nin ilk toplu konut finansman modelini geliştiren Emlak Katılım köklümirasından aldığı bu misyonla bir ilke daha imza atıyor. Bir asır boyunca ev sahibi olmakisteyenleri hayal ettikleri evlere kavuşturan Emlak Katılım, bugün de tasarruf finansmansistemindeki ilk banka olarak bu mirası geleceğe taşıyor. Güçlü sermaye yapısı, istikrarlı büyüme performansı, yeni ürün ve hizmetleri ile sektöre yön veren Emlak Katılım, kurduğu tasarruf finansman şirketi ile ev, araç ve çatılı işyeri ihtiyaçları için geniş kitlelere erişilebilir finansal çözümler sunmaya hazırlanıyor.



Tasarruf finansman sektöründe ilk banka olarak konumlanan Emlak Katılım, bu yeniadımıyla tasarrufa dayalı finansman modellerini; ülke geneline yayılan güçlü, güvenilirve sürdürülebilir bir yaklaşımla müşterilerine ulaştırmayı hedefliyor.