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 | Bengü Sarıkuş

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, deprem bölgesindeki konutlar için tarih verdi

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, deprem bölgesinde 82 bin 980 bağımsız bölümün inşasına devam ettiklerini, bölgede 26 bin konutu kullanıcılarına teslim ettiklerini, kalan konutları yıl sonuna kadar teslim etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, deprem bölgesindeki konutlar için tarih verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 17:28

GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut GYO öncülüğünde hayata geçirilen Senfoni Etiler projesinin Beşiktaş'taki satış ofisinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, proje hakkında bilgiler verirken, sektördeki güncel gelişmeleri, Emlak Konut'un yürüttüğü stratejileri ve gelecek planlamalarını anlattı.

Bu yıl enflasyonla mücadelede olumlu sonuçların alınacağına inandığını belirten Yılmaz, haziran itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 35 seviyesine gelmesiyle oranlarında aşağı yönlü seyrin sürmesini beklediklerini söyledi.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, deprem bölgesindeki konutlar için tarih verdi

Bu durumun fiyat istikrarını kalıcı hale getireceğini, ortamına güven kazandıracağını dile getiren Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde sektördeki hareketliliği destekleyeceğini öngörebiliriz. Biz Emlak olarak doğru lokasyon, dengeli fiyatlama ve sunduğumuz alternatif ödeme yöntemleriyle faiz indirimi beklemeden bugünden güvenle yatırım imkanı sunuyoruz. Bugün gayrimenkul sahibi olmak isteyenler, olası fiyat dalgalanmaları gerçekleşmeden ev sahibi veya yatırımcı olma fırsatına sahip olabiliyor. Özellikle büyük şehirlerde nitelikli projelere yönelik güçlü talep de bu yaklaşımı destekliyor." diye konuştu.

TÜİK verilerine göre, 2025'in ocak-mayıs döneminde Türkiye genelinde ilk ve ikinci el konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 artarak 584 bin 170'e ulaştığını hatırlatan Yılmaz, "Bu tablo aslında vatandaşlarımızın konuta duyduğu güvenin somut bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Biz de Emlak Konut olarak 2025'in ilk çeyreğinde 3 bin 4 bağımsız bölümün satışını tamamladık. Bu rakamla birlikte 2025 yılı için belirlediğimiz 7 bin 522 adetlik bağımsız bölüm satış hedefimizin yüzde 40'ına ulaşmış olduk. İkinci çeyrek satış rakamlarımızı da bu ayın ortasında açıklamayı planlıyoruz. Böylece 2025 yılı toplam satış hedefimizi yüzde 50'nin üzerine taşıyacağımızı öngörüyoruz. Bu güçlü tablo, markamıza duyulan güvenin yanı sıra doğru zamanda doğru projelerle yatırımcıyla buluşma yaklaşımımızın da net göstergesi olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, deprem bölgesindeki konutlar için tarih verdi

393 İHALEDE 265 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM YAPILDI

Emlak Konut'un sadece konut üretmediğini, projelerle yaşam alanları tasarladığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Her bir projeyi; okulu, camisi, sağlık tesisleri, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla bütüncül bir şehircilik anlayışıyla hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar 393 ihalede toplam 265 bin bağımsız bölümü hayata geçirdik. 2024 yılı içinde 86 ihale gerçekleştirdik. 5 bin 595 bağımsız bölümün satışını tamamladık, yaklaşık 4 bin bağımsız bölümü de kullanıcıların teslim ettik. Yıl sonunda toplam 51 milyar lira gelir elde ettik. 2025 yılına da güçlü bir başlangıç yaptık. İlk çeyrek itibarıyla karımız 3 milyar 253 milyon liraya ulaştı. Aktif büyüklüğümüz ise 218 milyar lira olarak gerçekleşti, net aktif büyüklüğümüzü 167 milyar liraya taşımış olduk. Bu dönemde 2'si gelir paylaşımı olmak üzere toplam 29 ihaleyi şeffaflıkla tamamladık. Gelir paylaşımı modeliyle yapılan iki ihaleden toplam 7,2 milyar lira gelir elde ederken, bunun 3,4 milyar lirası Emlak Konut payı olarak gerçekleşti. Ortalama 2,09 çarpan değeriyle sonuçlanan bu ihaleler sektördeki liderliğimizi pekiştirdi. Ayrıca, yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz arsa alımları ile portföyümüzdeki toplam arsa alanı 4 milyon metrekareye ulaştı. Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum, ülkemizin geleceğine olan güvenle önümüzdeki dönemde de güçlü bir şekilde arsa alımına devam ediyor olacağız."

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, deprem bölgesindeki konutlar için tarih verdi

2025'in şubat-nisan döneminde İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'de hayata geçirilen Kazançlı Yatırım Kampanyası'nın yoğun talep gördüğünü aktaran Yılmaz, "Yatırımcılarımızdan güçlü bir karşılık buldu. Yıl sonunda aktif büyüklüğümüzü 245 milyar liraya, net karımızı 12 milyar liraya, ön satış gelirlerimizi ise 77 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ KONUTLAR YIL SONUNA KADAR TESLİM EDİLECEK

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda başlatılan "Asrın İnşa ve İhyası" süreciyle 12 milyon metrekarelik alanda 82 bin 980 bağımsız bölümün inşasına devam ettiklerini, bölgede 26 bin konutu kullanıcılarına teslim ettiklerini, kalan konutları yıl sonuna kadar teslim etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, deprem bölgesindeki konutlar için tarih verdi

Uluslararası alanda da güçlü ortaklar geliştirerek kararlılıkla yola devam ettiklerine dikkati çeken Yılmaz, ülkenin şehircilik tecrübesini küresel ölçekte güçlü bir markaya dönüştürmeyi ve bu birikimi dünyayla paylaşmayı amaçladıklarını dile getirdi.

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