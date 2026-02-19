Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Emlak Konut’tan faizsiz konut kampanyası! Başvuru şartları belli oldu

Şubat 19, 2026 11:03
1
Emlak Konut’tan faizsiz konut kampanyası! Başvuru şartları belli oldu

Emlak Konut GYO, 2026 yılına özel “Hoş Geldin Evim Kampanyası”nı hayata geçirdi. 19 Şubat – 18 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olan faizsiz kampanya kapsamında; üç farklı ödeme modeli sunuluyor. 2026 yılına özel peşin alımlarda yüzde 26 indirim sağlanırken, “Yeni Yuvam Modeli”ni tercih edenlere yüzde 12 indirim fırsatı tanınıyor. Sınırlı süre ve sınırlı sayıdaki konutlar için geçerli olan “Hoş Geldin Evim Kampanyası”nda ayrıca taksit ödemelerine 3. yılda başlama imkânı da sunuluyor.

İşte tüm rakamlar ve tüm detaylar...

2
emlak konut kampanya

İFTARDAN SONRA DA AÇIK OLACAK 

Emlak Konut GYO, ev sahibi olma hayalini kuranlar için 2026 yılına özel hayata geçirdiği “Hoş Geldin Evim Kampanyası”nı duyurdu. Üç farklı finansman modelinin sunulduğu kampanya kapsamında, Emlak Konut’un yatırım değeri yüksek ve birbirinden prestijli 24 projesinde yer alan konutlar ve ticari üniteler satışa sunuldu. Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve satış ofisleri Ramazan ayı boyunca mesai saatlerinin yanı sıra iftardan sonra da açık olacak.

3
Emlak Konut’tan faizsiz konut kampanyası! Başvuru şartları belli oldu

Belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek satış süreciyle hem oturum hem de yatırım amaçlı konut almak isteyen vatandaşlara önemli avantajlar sağlanıyor. Sınırlı süre ve sınırlı sayıdaki konut ve ticari üniteler için geçerli olan kampanya, planlı ve erişilebilir bir finansman yapısıyla ev sahibi olma sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

4
faizsiz konut

KAMPANYA 19 ŞUBAT – 18 MART 2026 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ

19 Şubat – 18 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında satış süreci belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 18 Mart 2026 olarak açıklandı.

Kampanya, ödeme planlarında sağlanan esneklikle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara avantajlı finansman modelleri sunuyor.

5
Emlak Konut’tan faizsiz konut kampanyası! Başvuru şartları belli oldu

KAMPANYA 3 FARKLI ÖDEME MODELİYLE ÖNE ÇIKIYOR 

“Hoş Geldin Evim Kampanyası” kapsamında üç ayrı ödeme seçeneği bulunuyor:

• Peşin Ödeme Modeli (Yüzde 26 İndirim): 2026 yılına özel olarak peşin alımlarda yüzde 26 indirim fırsatı sunuluyor. Peşin ödeme avantajına ek olarak 6 taksit imkânı da sağlanarak konut alım süreci daha erişilebilir hale getiriliyor.

 

6
Emlak Konut’tan faizsiz konut kampanyası! Başvuru şartları belli oldu

• Yeni Yuvam Modeli (Yüzde 12 İndirim): Emlak Konut’un “Yeni Yuvam Modeli” kampanyaya dahil edildi. Böylece, “Yeni Yuvam Modeli” ile ilk kez yüzde 12 indirim fırsatı sağlanıyor.

• Taksit Erteleme Modeli: (Taksitlere 3. Yılda Başlama İmkânı): Bu satış modelinde ise; konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara, taksit ödemelerine 3. yılda başlama fırsatı sunuluyor.

 

7
emlak konut kampanya

EMLAK KONUT’UN SATIŞA SUNULAN 24 PRESTİJLİ PROJESİ

“Hoş Geldin Evim Kampanyası”, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, Balıkesir ve Denizli’deki 24 prestijli projesinde uygulanıyor.

Bu modelde; Batı Ataşehir Evleri, Odak İstanbul, Yeni Fikirtepe, Yenişehir Evleri Arnavutköy, Düşler Vadisi Riva, Emlak Konut Vadi Evleri, Balıkesir Emlak Konutları, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora Denizli, Gölyaka İstanbul, Komşu Finans Evleri, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Antalya, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Asya, Tual Gölyaka ve Vadi Panorama Evleri projeleri vatandaşlara sunuluyor.

Ayrıca kampanya kapsamında Bizim Mahalle, Semt Bahçekent ve Maslak 1453 projelerinin ticari üniteleri de satışa çıkarıldı.

 

8
Emlak Konut’tan faizsiz konut kampanyası! Başvuru şartları belli oldu

BAŞVURULAR NASIL YAPILABİLİR?

“Hoş Geldin Evim Kampanyası”nda, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile satış ofisleri Ramazan ayı boyunca mesai saatleri içinde ve iftardan sonra da hizmet verecek.

“Hoş Geldin Evim Kampanyası” hakkında detaylı bilgi almak isteyenler www.emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir, 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir veya kampanyaya katılan projelerin satış ofislerine başvurabilir.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.