Emlak Konut’tan faizsiz konut kampanyası! Başvuru şartları belli oldu

Emlak Konut GYO, 2026 yılına özel “Hoş Geldin Evim Kampanyası”nı hayata geçirdi. 19 Şubat – 18 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olan faizsiz kampanya kapsamında; üç farklı ödeme modeli sunuluyor. 2026 yılına özel peşin alımlarda yüzde 26 indirim sağlanırken, “Yeni Yuvam Modeli”ni tercih edenlere yüzde 12 indirim fırsatı tanınıyor. Sınırlı süre ve sınırlı sayıdaki konutlar için geçerli olan “Hoş Geldin Evim Kampanyası”nda ayrıca taksit ödemelerine 3. yılda başlama imkânı da sunuluyor.

İşte tüm rakamlar ve tüm detaylar...