Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Emlak Konut sosyal konut kampanyası bugün başlıyor! İşte şartlar ve ödeme planı

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu. "Kazançlı Yatırım Kampanyası" adıyla sunulan fırsat, İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’de toplam 25 projeyi kapsıyor. Farklı gelir gruplarına hitap eden kampanya ile cazip ödeme seçenekleri sunulacak. Başvurular 23 Mart’a kadar devam edecek. İşte kampanyanın tüm detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 11:46

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, düzenlenen tanıtım toplantısında yeni konut kampanyasını duyurdu. "Kazançlı Yatırım Kampanyası" adı verilen proje kapsamında, farklı gelir gruplarına hitap eden 25 farklı proje ile ev sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunulacağı belirtildi.

İSTANBUL, İZMİR, ANTALYA VE BALIKESİR’DE 25 PROJE

Yılmaz, kampanyanın İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsadığını açıkladı. Proje ile 4.500 bağımsız bölümün satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

ÜÇ FARKLI FİNANSMAN MODELİ SUNULUYOR

Kampanya kapsamında üç farklı ödeme modeli geliştirildi:

  • Birinci modelde peşinat ödemeden azalan taksit seçeneği sunulacak. Ayrıca, aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sağlanacak.
  • İkinci modelde ilk 12 ay taksitleri Emlak Konut tarafından karşılanacak ve yatırımcılara %12 kazanç fırsatı sunulacak. Bu modelde, %1,29 vade farkı ile 60 ay vadeli ödeme planı uygulanacak.
  • Üçüncü modelde ise leasing destekli finansman modeli devreye alınacak. Peşinatsız veya isteğe bağlı peşinat ödemesiyle Emlak Katılım üzerinden finansman sağlanacak ve 120 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

SOSYAL KONUT KAMPANYASINA BAŞVURULAR BAŞLADI

Kampanya başvuruları bugünden itibaren alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi ise 23 Mart olarak belirlendi. Genel Müdür Yılmaz, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, en düşük fiyatlı konutun 5 milyon 650 bin TL olduğunu belirterek, "Örneğin, 6 milyon TL değerindeki bir konut için 60 ay vadeli ödeme planında, peşinatla birlikte aylık 61 bin 598 TL taksit ödenecek" dedi.

Satışa sunulan 4.500 bağımsız bölümün kısa sürede sahiplerini bulacağını öngördüklerini belirten Yılmaz, İstanbul’da en uygun fiyatlı konutun Arnavutköy’de olduğunu açıkladı. Ayrıca, bu yıl teslim edilecek projelerin yanı sıra, yeni başlayacak ve 3 yıl içinde tamamlanacak projelerin de kampanya kapsamında yer aldığını belirtti.

TESLİME YAKIN PROJELER AÇIKLANDI

Yılmaz, bazı projelerin kısa süre içinde teslim edileceğini belirterek, "Fikirtepe’deki konutlar teslime hazır. Batı Yaka’nın bir kısmı tamamlandı, Yeni Levent projesi de kısa süre içinde teslim edilecek. Ayrıca, Balıkesir’deki projeler de yakın zamanda sahiplerine teslim edilecek" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dar gelirliye sosyal konut projesi başlıyor! Başvuru tarihi belli oluyor
81 ilde konut projesine gayrimenkul uzmanlardan tam not: Ev ve kira fiyatlarını düşürecek

Sıkça Sorulan Sorular

Emlak konut kampanya şartları nelerdir?
Kampanyadan faydalanmak isteyenler için herhangi bir yaş veya gelir şartı bulunmuyor; herkes başvuru yapabiliyor. Bu koşulda, 6 milyon TL'lik konut için yüzde 25 indirim uygulanarak ödenecek toplam tutar 4.5 milyon TL'ye düşüyor. Bu seçenekte, yüzde 25 peşinat ödenip, 6., 12., ve 24. aylarda ara ödemeler yapılıyor.
ETİKETLER
#emlak konut
#konut kampanyası
#Konut Başvuruları
#Dar Gelirli Konut
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.