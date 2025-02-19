Emlak Konut sosyal konut kampanyası bugün başlıyor! İşte şartlar ve ödeme planı

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, düzenlenen tanıtım toplantısında yeni konut kampanyasını duyurdu. "Kazançlı Yatırım Kampanyası" adı verilen proje kapsamında, farklı gelir gruplarına hitap eden 25 farklı proje ile ev sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunulacağı belirtildi.

İSTANBUL, İZMİR, ANTALYA VE BALIKESİR’DE 25 PROJE

Yılmaz, kampanyanın İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsadığını açıkladı. Proje ile 4.500 bağımsız bölümün satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı.



ÜÇ FARKLI FİNANSMAN MODELİ SUNULUYOR

Kampanya kapsamında üç farklı ödeme modeli geliştirildi:



Birinci modelde peşinat ödemeden azalan taksit seçeneği sunulacak. Ayrıca, aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sağlanacak.

İkinci modelde ilk 12 ay taksitleri Emlak Konut tarafından karşılanacak ve yatırımcılara %12 kazanç fırsatı sunulacak. Bu modelde, %1,29 vade farkı ile 60 ay vadeli ödeme planı uygulanacak.

Üçüncü modelde ise leasing destekli finansman modeli devreye alınacak. Peşinatsız veya isteğe bağlı peşinat ödemesiyle Emlak Katılım üzerinden finansman sağlanacak ve 120 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

SOSYAL KONUT KAMPANYASINA BAŞVURULAR BAŞLADI

Kampanya başvuruları bugünden itibaren alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi ise 23 Mart olarak belirlendi. Genel Müdür Yılmaz, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, en düşük fiyatlı konutun 5 milyon 650 bin TL olduğunu belirterek, "Örneğin, 6 milyon TL değerindeki bir konut için 60 ay vadeli ödeme planında, peşinatla birlikte aylık 61 bin 598 TL taksit ödenecek" dedi.



Satışa sunulan 4.500 bağımsız bölümün kısa sürede sahiplerini bulacağını öngördüklerini belirten Yılmaz, İstanbul’da en uygun fiyatlı konutun Arnavutköy’de olduğunu açıkladı. Ayrıca, bu yıl teslim edilecek projelerin yanı sıra, yeni başlayacak ve 3 yıl içinde tamamlanacak projelerin de kampanya kapsamında yer aldığını belirtti.

TESLİME YAKIN PROJELER AÇIKLANDI

Yılmaz, bazı projelerin kısa süre içinde teslim edileceğini belirterek, "Fikirtepe’deki konutlar teslime hazır. Batı Yaka’nın bir kısmı tamamlandı, Yeni Levent projesi de kısa süre içinde teslim edilecek. Ayrıca, Balıkesir’deki projeler de yakın zamanda sahiplerine teslim edilecek" dedi.