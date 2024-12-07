Emlak ve otomotiv sektöründe kurallar sil baştan! 1 Ocak'ta zorunlu olacak

07 Aralık 2024 17:19 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 17:39

Emlak ve otomotiv sektörlerinde fiyat manipülasyonunu, stokçuluğu ve kayıt dışı faaliyetleri önlemeye yönelik bu yıl başlatılan düzenlemeler, gelecek yıl daha geniş kapsamla devam edecek.

İkinci el araç piyasası dar gelirli vatandaşların radarında! İşte 500 bin TL'ye kadar alınabilecek otomobil modelleri

İkinci el araç piyasası dar gelirli vatandaşların radarında! İşte 500 bin TL'ye kadar alınabilecek otomobil modelleri

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı itibarıyla fahiş fiyat artışlarının önlenmesi, tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi ve iç piyasanın daha düzenli bir şekilde işlemesi amacıyla kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirdi. Bu düzenlemeler, özellikle emlak ve otomotiv sektörlerini ilgilendiriyor. Yeni düzenleme fiyat manipülasyonları, stokçuluk ve kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

EMLAK SEKTÖRÜNDE "DOĞRULANMIŞ İLAN" DÖNEMİ

15 Eylül 2024'te yürürlüğe giren "doğrulanmış ilan" düzenlemesi, emlak sektörüne yeni bir denetim mekanizması getirdi. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında başlatılan bu uygulama, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden gerçekleştiriliyor. Sisteme göre, ilanlar yalnızca taşınmaz sahibi, birinci veya ikinci derece yakınları ya da yetkilendirilmiş emlak işletmeleri tarafından verilebiliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğrulama yapılmadan verilen ilanların yayınlanamayacağını ve aykırılık durumunda 228 bin 71 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağını belirtti. Emlak sektöründeki bu düzenlemenin 2025 itibarıyla otomotiv sektörüne de uygulanması planlanıyor. Buna göre, yetki belgesi olmayan galeri işletmeleri artık ilan veremeyecek.

"6 AY-6 BİN KİLOMETRE" KURALI SONA ERİYOR

İkinci el araç piyasasında fiyatların dengelemesi amacıyla uygulanan "6 ay-6 bin kilometre" ve "ilan kısıtlaması" düzenlemeleri, 1 Ocak 2025 itibarıyla sona erecek. Ticaret Bakanı Bolat, bu düzenlemelerin Kovid-19 sonrası oluşan arz krizini dengelemek için yürürlüğe alındığını, ancak sıfır araç üretimindeki artış ve piyasa talebindeki dengelenme nedeniyle uzatılmasının düşünülmediğini duyurdu.

YETKİLİ SATICILARA YENİ KURALLAR

2024 yılı içinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklerle yetkili satıcılar için yeni kurallar getirildi. Buna göre:

ÖTV ve KDV’si ödenen araçların fiyatları artırılamayacak.

Sipariş edilen araçlar 15 gün içinde teslim edilecek.

Alıcıdan alınan kaporalar, aracın teslimine 7 gün kala satış fiyatının yüzde 10’unu geçemeyecek.

Alıcılar, sipariş formunun düzenlendiği tarihten itibaren 14 gün içinde siparişlerini cezai şart olmaksızın iptal edebilecek.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ZORUNLU OLDU

İkinci el araç satışlarında güvenliği artırmak amacıyla geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül 2024 itibarıyla zorunlu hale getirildi. Bakanlık, sistemin kullanım oranının yüzde 75’e ulaştığını, ihtiyaç halinde sistemin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.