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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 19:12

Emlak vergisi ikinci taksit ne zaman? Emlak vergisi nereden ödenir, son tarih ne zaman?

2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Konut, arsa, arazi ve iş yeri sahiplerinin ödemelerini 30 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Belirlenen süre içerisinde ödeme yapmayan mülk sahiplerine gecikme zammı uygulanacak. Peki, emlak vergisi ikinci taksit ne zaman ödenecek, nereden yatırılır? İşte emlak vergisi ödeme tarihleri ve merak edilenler…

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Emlak vergisi ikinci taksit ne zaman? Emlak vergisi nereden ödenir, son tarih ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 19:12

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinde 2026 yılı ikinci taksit ödeme süreci başladı. Her yıl iki taksit halinde tahsil edilen emlak vergisinin ikinci ödemesi için kasım ayı son tarih olarak belirlendi. Ev, arsa, arazi ve iş yeri sahipleri ödemelerini taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeler üzerinden veya sunulan dijital ödeme kanallarından gerçekleştirebiliyor. Ödeme süresini kaçıran mülk sahipleri ise gecikme zammıyla karşı karşıya kalıyor.

EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

2026 yılı ikinci taksit ödemeleri kasım ayında yapılıyor. Gayrimenkul sahiplerinin ikinci taksit ödemelerini en geç 30 Kasım 2026 Pazartesi gününe kadar tamamlaması gerekiyor.

Emlak vergisi ikinci taksit ne zaman? Emlak vergisi nereden ödenir, son tarih ne zaman?

Emlak vergisi her yıl iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit mart, nisan ve mayıs aylarında tahsil edilirken ikinci taksit kasım ayında yatırılıyor.

30 Kasım tarihine kadar ödeme yapmayan mülk sahiplerinin borçlarına gecikme zammı uygulanıyor. Bu nedenle , arsa, arazi ve iş yeri sahiplerinin belirtilen süre içerisinde ödeme işlemlerini tamamlaması önem taşıyor.

EMLAK VERGİSİ NEREDEN ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın kayıtlı olduğu üzerinden gerçekleştiriliyor. Mülk sahipleri belediyelerin veznelerine giderek doğrudan ödeme yapabiliyor.

Dijital kanalları kullanmak isteyen vatandaşlar ise belediyelerin internet siteleri ve üzerinden borç sorgulama ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ancak e-Devlet üzerinden ödeme imkanı belediyelerin sunduğu hizmetlere göre değişiklik gösterebiliyor.

Emlak vergisi ikinci taksit ne zaman? Emlak vergisi nereden ödenir, son tarih ne zaman?

Emlak vergisi ödeme yöntemleri şöyle sıralanıyor:

  • Belediye vezneleri: Taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye gidilerek ödeme yapılabiliyor.
  • Belediyelerin internet siteleri: İlgili belediyenin çevrim içi tahsilat sistemi üzerinden borç sorgulanabiliyor ve ödeme gerçekleştirilebiliyor.
  • e-Devlet: Belediyenin sunduğu hizmet kapsamında emlak vergisi borcu sorgulanabiliyor ve ödeme yapılabiliyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYENLERE GECİKME ZAMMI UYGULANACAK MI?

Emlak vergisinin ikinci taksitini 30 Kasım 2026 tarihine kadar ödemeyen mülk sahipleri gecikme zammıyla karşılaşacak.

Paylaşılan ödeme bilgilerine göre süresinde yatırılmayan emlak vergisi borçlarına aylık yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanıyor. Bu nedenle mülk sahiplerinin son ödeme tarihini kaçırmamaları gerekiyor.

Vatandaşlar, ödemeleri gereken güncel tutarı taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin borç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULUYOR?

Emlak vergisinde belirli şartları taşıyan vatandaşlara muafiyet hakkı tanınıyor. Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan bazı mülk sahipleri, gerekli koşulları sağlamaları halinde sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanabiliyor.

Emlak vergisi muafiyeti kapsamındaki gruplar şunlar:

  • Emekli aylığından başka geliri bulunmayan emekliler
  • Engelliler
  • Gaziler
  • Şehitlerin dul ve yetimleri

Muafiyetten yararlanabilmek için ilgili mevzuatta belirtilen şartların karşılanması gerekiyor. Özellikle emeklilerin yalnızca emekli aylığı gelirine sahip olması ve tek konut şartı gibi kriterler dikkate alınıyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Emlak vergisi tutarı, taşınmazın türüne ve belediye tarafından belirlenen vergi değerine göre hesaplanıyor. Konut, iş yeri, arsa ve araziler için farklı vergi oranları uygulanıyor.

Büyükşehir belediyelerinde emlak vergisi oranları diğer belediyelere göre iki kat olarak tahsil ediliyor. Ödenecek tutarın belirlenmesinde taşınmazın vergi değeri ve niteliği esas alınıyor.

Mülk sahipleri 2026 yılına ait emlak vergisi borçlarını ve ödeme tutarlarını ilgili belediyelerin sorgulama sistemlerinden kontrol edebiliyor.

2026 EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

2026 yılı emlak vergisi ikinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Kasım Pazartesi olarak belirlendi. Konut, arsa, arazi ve iş yeri sahiplerinin bu tarihe kadar ödemelerini tamamlaması gerekiyor.

Ödemeler belediyelerin veznelerinden, internet sitelerinden ve hizmet sunulması halinde e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Son ödeme tarihinin geçirilmesi durumunda ise gecikme zammı uygulanıyor.

ETİKETLER
#belediye
#E-Devlet
#konut
#emlak vergisi
#Gecikme Zammı
#Ekonomi
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