Emlak vergisi ikinci taksit ne zaman? Emlak vergisi nereden ödenir, son tarih ne zaman?

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İstanbul
Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinde 2026 yılı ikinci taksit ödeme süreci başladı. Her yıl iki taksit halinde tahsil edilen emlak vergisinin ikinci ödemesi için kasım ayı son tarih olarak belirlendi. Ev, arsa, arazi ve iş yeri sahipleri ödemelerini taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeler üzerinden veya sunulan dijital ödeme kanallarından gerçekleştirebiliyor. Ödeme süresini kaçıran mülk sahipleri ise gecikme zammıyla karşı karşıya kalıyor.
2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri kasım ayında yapılıyor. Gayrimenkul sahiplerinin ikinci taksit ödemelerini en geç 30 Kasım 2026 Pazartesi gününe kadar tamamlaması gerekiyor.
Emlak vergisi her yıl iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit mart, nisan ve mayıs aylarında tahsil edilirken ikinci taksit kasım ayında yatırılıyor.
30 Kasım tarihine kadar ödeme yapmayan mülk sahiplerinin borçlarına gecikme zammı uygulanıyor. Bu nedenle konut, arsa, arazi ve iş yeri sahiplerinin belirtilen süre içerisinde ödeme işlemlerini tamamlaması önem taşıyor.
Emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın kayıtlı olduğu belediye üzerinden gerçekleştiriliyor. Mülk sahipleri belediyelerin veznelerine giderek doğrudan ödeme yapabiliyor.
Dijital kanalları kullanmak isteyen vatandaşlar ise belediyelerin internet siteleri ve e-Devlet üzerinden borç sorgulama ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ancak e-Devlet üzerinden ödeme imkanı belediyelerin sunduğu hizmetlere göre değişiklik gösterebiliyor.
Emlak vergisi ödeme yöntemleri şöyle sıralanıyor:
Emlak vergisinin ikinci taksitini 30 Kasım 2026 tarihine kadar ödemeyen mülk sahipleri gecikme zammıyla karşılaşacak.
Paylaşılan ödeme bilgilerine göre süresinde yatırılmayan emlak vergisi borçlarına aylık yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanıyor. Bu nedenle mülk sahiplerinin son ödeme tarihini kaçırmamaları gerekiyor.
Vatandaşlar, ödemeleri gereken güncel tutarı taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin borç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebiliyor.
Emlak vergisinde belirli şartları taşıyan vatandaşlara muafiyet hakkı tanınıyor. Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan bazı mülk sahipleri, gerekli koşulları sağlamaları halinde sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanabiliyor.
Emlak vergisi muafiyeti kapsamındaki gruplar şunlar:
Muafiyetten yararlanabilmek için ilgili mevzuatta belirtilen şartların karşılanması gerekiyor. Özellikle emeklilerin yalnızca emekli aylığı gelirine sahip olması ve tek konut şartı gibi kriterler dikkate alınıyor.
Emlak vergisi tutarı, taşınmazın türüne ve belediye tarafından belirlenen vergi değerine göre hesaplanıyor. Konut, iş yeri, arsa ve araziler için farklı vergi oranları uygulanıyor.
Büyükşehir belediyelerinde emlak vergisi oranları diğer belediyelere göre iki kat olarak tahsil ediliyor. Ödenecek tutarın belirlenmesinde taşınmazın vergi değeri ve niteliği esas alınıyor.
Mülk sahipleri 2026 yılına ait emlak vergisi borçlarını ve ödeme tutarlarını ilgili belediyelerin sorgulama sistemlerinden kontrol edebiliyor.
2026 yılı emlak vergisi ikinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Kasım Pazartesi olarak belirlendi. Konut, arsa, arazi ve iş yeri sahiplerinin bu tarihe kadar ödemelerini tamamlaması gerekiyor.
Ödemeler belediyelerin veznelerinden, internet sitelerinden ve hizmet sunulması halinde e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Son ödeme tarihinin geçirilmesi durumunda ise gecikme zammı uygulanıyor.