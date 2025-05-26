Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Emlak vergisi ödemek için son günler!

Milyonlarca mülk sahibini ilgilendiren emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde süre daralıyor. 2025 yılı ilk taksit ödemeleri için son hafta. Ödemesini geciktirenlere faiz uygulanacak. Peki 2025 emlak vergisi ne zaman, nasıl, nereden ödenir?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Emlak vergisi ödemek için son günler!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 09:23

Ev, arsa ve arazi sahibi milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit dönemi sona eriyor. 2025 yılı emlak vergisi birinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Vergisini zamanında ödemeyen mülk sahipleri, gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak.

Emlak vergisi ödemek için son günler!

Her yıl iki taksit halinde tahsil edilen emlak vergisinin ilk taksiti Mart ayı başında başladı. Son ödeme tarihi ise 31 Mayıs 2025 Cumartesi. Ödeme süresinin dolmasına sayılı günler kala, belediyeler ve vergi uzmanları vatandaşları uyarıyor: Gecikme durumunda faiz uygulanıyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ?

Tapuda adına kayıtlı taşınmaz sahipleri

Taşınmazı fiilen kullanan intifa hakkı sahipleri

Üzerinde yapı yapma hakkı bulunan üst hakkı sahipleri

Hisseli mülklerde, ortaklar kendi payları oranında

Emlak vergisi ödemek için son günler!

EMLAK VERGİSİ TÜRLERİ NELER?

Bina Vergisi: Konut ve işyerleri için

Arsa Vergisi: İmarlı ancak üzerinde yapı bulunmayan taşınmazlar için

Arazi Vergisi: Tarım arazileri için

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Vergi ödemeleri, taşınmazın bağlı olduğu belediyeye doğrudan gidilerek, belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden ya da e-Devlet aracılığıyla kolayca yapılabiliyor.

Emlak vergisi ödemek için son günler!

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Emlak vergisinin süresinde ödenmemesi halinde, her ay için gecikme zammı uygulanıyor. Ayrıca uzun süre ödenmeyen borçlar, cezai yaptırımlara da neden olabiliyor. 2025 yılı için ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs’ta sona erecek. Vergi yükümlülerinin cezai işlem ve faizle karşılaşmamak adına ödemelerini son güne bırakmadan tamamlamaları tavsiye ediliyor.

Emlak vergisi ödemek için son günler!

İNDİRİMLİ EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri belirli istisnalar dışında emlak vergisinden muaf tutuluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev alacaklar dikkat! Yeni uygulama başlıyor, ilk kez İstanbul'da denenecek
'Çarşamba gününü bekleyin' İslam Memiş'ten yatırımcıya dikkat çeken uyarı
ETİKETLER
#arsa
#villa
#tapü
#emlak vergisi
#2025 Yılı Emlak Vergisi
#Emlak Vergisi Ödeme Tarihleri
#Emlak Vergisi Oranları
#Emlak Vergisi Muafıyet
#Emlak Vergisi Ödeme Seçenekleri
#Emlak Vergisi Türleri
#2025 Emlak Vergisi
#emlak vergisi ne zaman
#Emlak Vergisine
#Emlak Vergisi Ödemeleri
#Emlak Vergisi Takvimi
#2025 Emlak Vergisi
#Gecikme Faizi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.