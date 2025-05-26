Emlak vergisi ödemek için son günler!

Milyonlarca mülk sahibini ilgilendiren emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde süre daralıyor. 2025 yılı ilk taksit ödemeleri için son hafta. Ödemesini geciktirenlere faiz uygulanacak. Peki 2025 emlak vergisi ne zaman, nasıl, nereden ödenir?

Ev, arsa ve arazi sahibi milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit dönemi sona eriyor. 2025 yılı emlak vergisi birinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Vergisini zamanında ödemeyen mülk sahipleri, gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak.

Her yıl iki taksit halinde tahsil edilen emlak vergisinin ilk taksiti Mart ayı başında başladı. Son ödeme tarihi ise 31 Mayıs 2025 Cumartesi. Ödeme süresinin dolmasına sayılı günler kala, belediyeler ve vergi uzmanları vatandaşları uyarıyor: Gecikme durumunda faiz uygulanıyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ?

Tapuda adına kayıtlı taşınmaz sahipleri

Taşınmazı fiilen kullanan intifa hakkı sahipleri

Üzerinde yapı yapma hakkı bulunan üst hakkı sahipleri

Hisseli mülklerde, ortaklar kendi payları oranında

EMLAK VERGİSİ TÜRLERİ NELER?

Bina Vergisi: Konut ve işyerleri için

Arsa Vergisi: İmarlı ancak üzerinde yapı bulunmayan taşınmazlar için

Arazi Vergisi: Tarım arazileri için

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Vergi ödemeleri, taşınmazın bağlı olduğu belediyeye doğrudan gidilerek, belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden ya da e-Devlet aracılığıyla kolayca yapılabiliyor.

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Emlak vergisinin süresinde ödenmemesi halinde, her ay için gecikme zammı uygulanıyor. Ayrıca uzun süre ödenmeyen borçlar, cezai yaptırımlara da neden olabiliyor. 2025 yılı için ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs’ta sona erecek. Vergi yükümlülerinin cezai işlem ve faizle karşılaşmamak adına ödemelerini son güne bırakmadan tamamlamaları tavsiye ediliyor.

İNDİRİMLİ EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri belirli istisnalar dışında emlak vergisinden muaf tutuluyor.