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 | İrem Çınar

Emlak Vergisi ödemeleri için son tarih yaklaşıyor: Gecikme faizine dikkat! Ödemeyene 2 kat masraf çıkacak

Emlak vergisi mükelleflerini yakından ilgilendiren 2025 yılı ödeme sürecinde ilk taksit için sona yaklaşılıyor. Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında iki taksit şeklinde tahsil edilen emlak vergisinin detayları netleşti. Peki, bu yıl ilk ödeme için son gün ne zaman? Kimler emlak vergisi ödemekten muaf tutuluyor? İşte 2025 emlak vergisine dair tüm detaylar...

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 12:15

Emlak vergisi mükelleflerinin 2025 yılına ait ödemelerinde dikkat etmesi gereken tarihler yaklaşıyor. Bu yıl emlak vergisinin ilk taksit ödemesi için son gün 31 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi. İkinci taksit dönemi ise 1 Kasım'da başlayacak ve 30 Kasım 2025 Pazar günü sona erecek. Tapu sahiplerinin bu tarihlere dikkat etmeleri, gecikmeye bağlı cezai durumlardan kaçınmaları açısından büyük önem taşıyor.

Emlak Vergisi ödemeleri için son tarih yaklaşıyor: Gecikme faizine dikkat! Ödemeyene 2 kat masraf çıkacak

VERGİ ÖDEMESİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi ödemeleri, vatandaşların bağlı oldukları il veya ilçe belediyeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Ödeme yöntemleri şu şekilde:

Belediye Hizmet Binaları: Nakit veya kredi kartı ile doğrudan ödeme yapılabiliyor.

İnternet Üzerinden Ödeme: Belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden, taşınmaz bilgileri ya da T.C. kimlik numarası ile online ödeme imkânı sunuluyor.

e-Devlet Kapısı: e-Devlet üzerinden ilgili belediyenin emlak vergisi ödeme ekranına erişilerek hızlı ve kolay bir şekilde işlem yapılabiliyor.

Emlak Vergisi ödemeleri için son tarih yaklaşıyor: Gecikme faizine dikkat! Ödemeyene 2 kat masraf çıkacak

GECİKMENİN BEDELİ: AYLIK %4,5 FAİZ

Belirlenen tarihlerde ödeme yapmayan mükellefler için Maliye tarafından gecikme faizi uygulanıyor. 2025 yılı itibarıyla bu oran aylık yüzde 4,5 olarak belirlendi. Bu nedenle ödemelerin yasal süreler içinde tamamlanması, hem maddi kayıpların önüne geçilmesini hem de hukuki sorunların yaşanmamasını sağlıyor.

Emlak Vergisi ödemeleri için son tarih yaklaşıyor: Gecikme faizine dikkat! Ödemeyene 2 kat masraf çıkacak

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Kanunen bazı vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Bu grup arasında yer alanlar şunlar:

  • Emekliler
  • Hiçbir geliri olmayan bireyler
  • Engelli vatandaşlar
  • Gaziler
  • Şehitlerin dul ve yetimleri

Emekli olduktan sonra aktif olarak çalışmaya devam eden bireylerin, bu muafiyet hakkından yararlanamayacağı unutulmamalı. Bu kişiler, diğer mükelleflerle aynı şekilde emlak vergisini tam olarak ödemekle yükümlüdür.

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Sıkça Sorulan Sorular

Emlak vergisi 1 ve 2 taksit ne zaman?
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan hatırlatma paylaşımında "Emlak Vergisi birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti ise Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir." ifadelerine yer verildi.
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