Emlak vergisi ödemesi için son 10 gün!

Ev ve arsa sahiplerinin her yıl ödemekle sorumlu olduğu emlak vergisi ne zaman ödenecek? Yıl içerisinde iki taksit şeklinde ödenebilen emlak vergisi taksidi için son günler.

Emlak Vergisi, Türkiye’de arsa, arazi, bina gibi taşınmaz mal sahiplerinin her yıl ödemekle yükümlü olduğu bir vergidir. Emlak vergisi belediyeler tarafından tahsil edilir ve taşınmazın bulunduğu belediye sınırları içinde ödenir. Peki kimler emlak vergisi ödeme ile yükümlü ve emlak vergisi ödemesi için son tarih ne zaman? İşte detaylar...

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEKLE SORUMLU?

Tapuda adına kayıtlı olan malik (sahip),

Taşınmazı fiilen kullanan intifa hakkı sahibi,

Tarla, arsa vb. üzerinde üst hakkı olan kişiler,

Birden fazla kişiye aitse payları oranında ortaklar.

EMLAK VERGİSİ TÜRLERİ NELER?

Bina Vergisi: Konut, işyeri gibi yapılar için alınır.

Arazi Vergisi: Tarım arazileri için alınır.

Arsa Vergisi: İmarlı ama üzerinde yapı olmayan taşınmazlar için.

Emlak vergisi, her yıl Mart-Mayıs ayları arasında ilk taksit, Kasım ayında ise ikinci taksit olarak ödeniyor. Vergi ödeme işlemleri belediyelerin internet siteleri veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2025 yılı için emlak vergisi ödeme tarihleri belirlendi. Birinci taksit: Mart - Mayıs aynın sonunda sonunda, ikinci taksit ise Kasım ayında ödenecek.

ZAMANINDA ÖDENMEYEN EMLAK VERGİSİ İÇİN GECİKME FAİZİ

Emlak vergisini belirtilen tarihlerde ödemeyenler için gecikme faizi uygulanıyor. Bu nedenle vergi sahiplerinin ödeme tarihlerine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Vergi, taşınmazın bulunduğu bölgedeki belediyenin belirlediği rayiç değer üzerinden hesaplanıyor. Bu değer, her belediyenin kendi kriterlerine göre belirleniyor.

2025 yılı emlak vergisi ödenmemesi durumunda, gecikme faizinin yanı sıra cezai işlemler uygulanabileceği için, mülk sahiplerinin ödemelerini zamanında yapmaları öneriliyor.