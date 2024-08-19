Emlak vergisi rakamları 2025 yılında sil baştan! Yeni inşaat maliyet bedelleri Resmi Gazete’de yayımlandı

19 Ağustos 2024 10:30 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 12:23

Emlak Katılım 113 Milyar TL ile ülke ekonomisine katkıda bulundu

Emlak Katılım 113 Milyar TL ile ülke ekonomisine katkıda bulundu

Konut kira ve fiyatları için yeni dönem! Emlakçılardan kaparo dolandırıcılığı uyarısı

Konut kira ve fiyatları için yeni dönem! Emlakçılardan kaparo dolandırıcılığı uyarısı

Emlak vergisinde 2025 yılı için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri açıklandı. Artık bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, 369,88 lira ile 16 bin 967,51 lira arasında uygulanacak. İşte Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği tablosu ve yeni rakamlar.

İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ ZAMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de duyuruldu.

Bina metrekare inşaat maliyet bedelleri zamlandı.

Emlak vergisi hesaplamasında kullanılacak yeni rakamlar belli oldu.

2025 yılı için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri inşaat türüne göre değişiklik gösterecek.

LÜKS İNŞAATLAR İÇİN RAKAMLAR BELLİ OLDU

Buna göre fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, havuz gibi bina türlerinin metrekare normal inşaat maliyet bedelleri şöyle;

Lüks inşaatlar için metrekare maliyet bedeli asgari 7 bin 740,78 lira ile azami 16 bin 967,51 lira arasında

Birinci sınıf inşaatlar için 3 bin 266,73 lira ile 11 bin 346,71 lira arasında,

İkinci sınıf inşaatlar için 2 bin 301,27 lira ile 7 bin 687,59 lira arasında,

Üçüncü sınıf inşaatlar için 777,35 lira ile 5 bin 235,86 lira arasında,

Basit inşaatlar için ise 369,88 lira ile 2 bin 361,32 lira arasında uygulanacak.