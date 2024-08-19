Emlak vergisi rakamları 2025 yılında sil baştan! Yeni inşaat maliyet bedelleri Resmi Gazete’de yayımlandı
Emlak vergisinde yeni bedeller Resmi Gazete’de yayımlandı. 2025 yılı için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belli oldu. Fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, havuz gibi diğer bina türlerinin metrekare normal inşaat maliyet bedelleri zamlandı. İşte emlak vergisinde yeni düzenlemenin tablosu.
Emlak vergisinde 2025 yılı için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri açıklandı. Artık bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, 369,88 lira ile 16 bin 967,51 lira arasında uygulanacak. İşte Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği tablosu ve yeni rakamlar.
İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ ZAMLANDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de duyuruldu.
Bina metrekare inşaat maliyet bedelleri zamlandı.
Emlak vergisi hesaplamasında kullanılacak yeni rakamlar belli oldu.
2025 yılı için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri inşaat türüne göre değişiklik gösterecek.
LÜKS İNŞAATLAR İÇİN RAKAMLAR BELLİ OLDU
Buna göre fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, havuz gibi bina türlerinin metrekare normal inşaat maliyet bedelleri şöyle;
Lüks inşaatlar için metrekare maliyet bedeli asgari 7 bin 740,78 lira ile azami 16 bin 967,51 lira arasında
Birinci sınıf inşaatlar için 3 bin 266,73 lira ile 11 bin 346,71 lira arasında,
İkinci sınıf inşaatlar için 2 bin 301,27 lira ile 7 bin 687,59 lira arasında,
Üçüncü sınıf inşaatlar için 777,35 lira ile 5 bin 235,86 lira arasında,
Basit inşaatlar için ise 369,88 lira ile 2 bin 361,32 lira arasında uygulanacak.