Emlak vergisinde son gün geldi, kaçıran faiziyle ödeyecek

31 May 2024 12:47 - Güncelleme : 31 May 2024 12:53

Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlar yılda iki kez emlak vergisi ödemekle zorunda. Emlak vergileri için ödeme süresi ise bugün son.

EMLAK VERGİSİ NEREYE ÖDENİR?

Konut vergisi cezasına muhatap olmamak için mülk sahiplerinin vergilerin zamanında ödenmesi gerekiyor. Emlak vergileri belediyelere direkt olarak yapılabiliyor.

Diğer yandan ödemeler PTT üzerinden havale ya da belediyenin hesaplarına aktarım şeklinde de yapılıyor. İşlemleri daha hızlı gerçekleştirmek isteyenler ise e-devlet üzerinden ödeme yapabiliyor.

BU YIL SATIN ALINAN EMLAK İÇİN VERGİ ÖDENECEK Mİ?

Geçen yıl gayrimenkul satın alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2025'te başlayacak.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEK?

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf.

Emlak vergisinin her iki taksiti tek seferde ödenebiliyor. Taksitlerini zamanında ödemeyenler ise cezalarla karşı karşıya kalıyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

Emlak vergisi iki taksit olarak ödenebileceği gibi tek seferde de ödenebiliyor. Tek seferde ödemek isteyenler mart-nisan ya da mayıs aylarının sonuna kadar ödemeleri yapabilirler.

Taksitli olarak ödemek isteyenler nisan ve mayıs aylarının sonuna kadar ilk taksit ödemesi yapılabilir. İkinci taksit ise Kasım ayının sonuna kadar yapılabiliyor. Vergilerin ödenmemesi halinde ceza uygulanıyor. Emlak vergisi cezası her ay için 1.40 oranında faiz söz konusu oluyor.