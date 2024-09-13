Emlakçılar 15 Eylül'e hazırlanıyor! Yeni dönem için 20 bin başvuru alındı

13 Eylül 2024 14:04 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 14:09

Elektronik ilan doğrulama sistemi 15 Eylül'de devreye girecek. Emlakçılarda 15 Eylül hazırlığı erken başladı. 20 bin emlakçı yetki belgesi başvuruda bulundu. Yeni düzenleme ile konut satacak kişi, e-devlet üzerinde gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirecek. Yetkilendirilmiş emlakçılar, bu satışlara aracılık edecek. Otomotivde de benzer sistem geçerli olacak. Düzenleme 15 Eylül 2024'te başlayacak.

Emlakçılar, 15 Eylül'de uygulamaya alınacak olan doğrulanmış ilan düzenlemesi için hazırlıklarını tamamladı. Emlakta uygulanacak doğrulanmış ilan düzenlemesi 15 Eylül'den itibaren hayata geçecek. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), yılbaşından itibaren zorunlu olarak emlak ticaretinde uygulanacak. Sistemle taşınmaz​ sahibi, emlak işletmesini e-Devlet'te oluşturulan ekrandan yetkilendirecek.

ELEKTRONİK İLAN DOĞRULAMA SİSTEMİ BAŞLIYOR

Hem vatandaşları hem de emlak işletmelerini ilgilendiren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 15 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlanacak. Sektör temsilcileri yeni uygulama için hazırlıklarını tamamladı. Emlak ofisleri konu hakkında bilgilendirildi, düzenlemeyi uygulamak için harekete geçmeyi bekliyor. Yeni dönem için 20 bin kişi başvuru yaptı.

SAHTE İLANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Ticaret Bakanlığının emlak sektöründe uygulayacağı "doğrulanmış ilan" düzenlemesiyle, tüketiciyi yanıltan sahte emlak ilanlarının önüne geçilecek. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçıya yetki verecek. Emlakçılar aldıkları yetkiyle emlak portallarına ilan girebilecek. Söz konusu ilanlar "doğrulanmış ilan" olarak yayımlanacak.

İLAN SÜRECİ RESMİYETE DÖKÜLECEK

Düzenleme, tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak. Yeni uygulamada, sitelere gayrimenkul ilanı verilmesi süreci resmiyete dökülecek

1 OCAK'TAN SONRA ZORUNLU OLACAK

1 Ocak 2025'e kadar düzenlemedeki eksikler tespit edilecek. Yetki belgesi olmayan emlakçıların ilan vermeleri engellenerek, kayıt dışı emlakçılıkla da mücadele edilecek. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğrulanmış ilan uygulamasında eksiklikler giderilerek, düzenleme tamamen zorunlu hale getirilecek. Söz konusu düzenlemenin denetimi de Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

EİDS EMLAK YETKİ BELGESİ NEDİR?

Yetki belgesi, taşınmaz​ malların devir işlemi sırasında tüzel kişiliğe sahip olanlardan istenen bir belgedir. Bu belge, kişinin gayrimenkul alım satımı yapabilme izni olduğunu gösterir. Uygulamada aynı taşınmaza ilişkin, birden fazla emlak işletmesinin yetkilendirilmesi mümkün olacak.

Emlak siteleri konuyla ilgili gerekli altyapı çalışmalarını yaptı. Düzenlemeyle yetki belgesi olmayan emlakçılar artık, emlak portalları üzerinden ilan veremeyecek. 70 bin üzeri Bakanlıktan yetki belgesi almış emlakçı ile 20 bin emlak ofisi de belgesi almak için başvuruda bulundu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DE GEÇERLİ OLACAK

Düzenleme ilk etapta emlak sektöründeki ilanlarda uygulanacak. İlerleyen süreçte otomotiv satışlarında da doğrulanmış ilan düzenlemesine geçilecek.