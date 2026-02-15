Emlakta yeni dönem! Bugünden itibaren zorunlu hale geldi

Türkiye gazetesine konuşan; Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, sistemin sektöre ciddi disiplin getireceğini belirterek şunları söyledi: Kaçak ‘ayakçı’ dediğimiz yetkisiz emlakçılar ortadan tamamen kalkacak. İlan platformlarında çok sayıda sahte ilan olabiliyor, bu düzenleme dolandırıcılıkların önüne geçecek. Uygulamanın kiralık konutların yanında satılık konutlar için de başlaması hem tüketici hem sektör açısından çok olumlu sonuçlar doğuracak.