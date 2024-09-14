Emlakta yeni dönem yarın başlıyor! Sahte ev ilanları tarih oluyor! İşte düzenleme ile ilgili tüm ayrıntılar

14 Eylül 2024 10:06 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 10:08

Sahte ev ilanlarının önüne geçmek için yapılan yeni düzenleme yarın devreye giriyor. Yeni dönemle birlikte artık yetkisi olmayan kişiler, emlak portallarında ilan verip ev satamayacak. Uygulama hem satılık hem de kiralık taşınmazlar için zorunlu olacak. İşte yeni düzenlemeyle ilgili tüm detaylar...

Emlakta sahte ve hileli ilan dönemini bitiren uygulama başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın sahte ilanların önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirdiği "doğrulanmış ilan" uygulaması yarın devreye giriyor. Yeni düzenleme ile konut satacak kişi, e-devlet üzerinde gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirecek. Yetkilendirilmiş emlakçılar da bu satışlara aracılık edecek.

HEM SATILIK HEM DE KİRALIK TAŞINMAZLAR İÇİN ZORUNLU

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yeni düzenlemede konutunu emlakçıya verecek olan ev sahibi, e-devlet üzerinden emlak işletmesinin Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi numarasını girip emlak işletmesini yetkilendirecek. Emlakçı da almış olduğu yetkiyle bu ilanı emlak sitelerine girebilecek. E-devlet üzerinden yapılacak yetkilendirmeler 3 ay sürecek. Uygulama hem satılık hem de kiralık taşınmazlar için zorunlu olacak.

TAPUSUZ TAŞINMAZLAR DAHİL EDİLMEYECEK

Tapusuz taşınmazlar yarın devreye girecek bu uygulamaya dahil edilmeyecek. İlanın doğrulanmış olup olmadığını ise logodan anlaşılacak. Doğrulanmış ilanlarda logo bulunacak.

70 BİN EMLAKÇI YETKİ BELGESİ ALDI

Uygulama kapsamında 70 bin emlakçı yetki belgesini alırken, 20 bin emlak ofisi de yetki için müracaat etti. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, yıl sonuna kadar yetki belgesi almış emlakçı sayının 90 bine ulaşacağını belirtti.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden taşınmaz yetki doğrulaması yapılırken taşınmaz malikinin tespitine yönelik olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hısımlık tespitine yönelik ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden gerekli kontroller yapılacak. E–Devlet yetkilendirme ekranı üzerinden malikin gerçek kişi olması halinde kendisine, tüzel kişi olması halinde ise yetkili temsilcisi olduğu tüzel kişiye ait taşınmazlar listelenecek. Taşınmazın seçilmesi sonrası yetki belgeli emlak işletmesinin numarası girilerek yetki süresi seçilecek. Portal bu yetkiyi kontrol etmeden ilanı yayımlayamayacak.

HEM KİRA HEM FİYAT DÜŞECEK

Emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçilmesinin kayıt dışı emlakçılığın önüne geçeceğini belirten Gayrimenkul Uzmanı Cüneyt Ateş, emlak satış ve kiralama fiyatlarındaki düşüşün kaçınılmaz olacağına dikkat çekti. Ateş, yeni düzenlemeyle birlikte çok sayıda gerçek olmayan ilanın portallarda yayından kaldırılacağını belirterek, "Şimdiden sahte ilan sayısında düşüş söz konusu. Yarından itibaren bu sayı giderek artacaktır. Bu düzenleme hem satış fiyatının hem de kiraların düşmesine sebebiyet verecektir" ifadelerini kullandı.