Emlakta yeni uygulama neleri değiştirecek? Emlakçılar ve mal sahipleri dikkat!

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'den geçti. Bundan sonra internet ortamında yayımlanan ilanlarda ekonomik verilerle uyumsuz fiyat artışları yasaklandı. Ticaret Bakanlığı, Ocak 2025 itibarıyla 1012 emlak işletmesine toplam 101 milyon TL idari para cezası kesti. Peki bundan sonra emlak satışları nasıl olacak?

Bakanlık, Ocak 2025 itibarıyla 1012 emlak işletmesine toplam 101 milyon TL fahiş fiyat cezası kesti. Ancak emlak uzmanları bu konuda aracı emlak firmalarının yetkilendirme sözleşmesi kapsamında mal sahibinin verdiği fiyat çerçevesinde satış işlemleri gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Bugün yürürlüğe giren ve taşınmaz sahiplerinin internet ortamında verdikleri ilanlarda ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarına karşı uygulanacak yaptırım kararı en çok mal sahiplerini etkileyecek.

Ticaret Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kararında yapılan ve 30 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren değişikliğe göre, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yasaklandı.

Bu karar kapsamında aracı emlak işletmeleri de bu tarz yanıltıcı ilanlara aracılık edemeyecekler.

Emlak piyasası profesyonelleri bu yaptırımları olumlu buluyor. Gayrimenkulün satış sürecinde fiyatının artmasına sebep olabilecek aslında birden çok neden olduğunu ifade eden uzmanlar fiyat artışının sebebi olarak görülmekten muzdarip.

Yeni süreçte uzmanlar aracılık edeceği taşınmazların fiyat analizine daha çok dikkat etmeli. Gayrimenkul uzmanları yeni düzenleme hakkında bilgi sahibi olunması gerektiğini, mal ve mülk sahiplerini fiyat politikası konusunda uyarmanın önemini ve sözleşmelerle fiyat politikalarının kayıt alında tutulması gerektiğinin altını çiziyor.

YENİ UYGULAMADA NELER DEĞİŞECEK?

Emlakçılar fiyat analizine daha çok dikkat etmeli.

Mal sahiplerini fiyat politikaları hakkında bilgilendirmeli.

Sözleşmelerle bu politikaları belgelemeli.