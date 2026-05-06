Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Emtia fiyatları resmen şov yapmaya başladı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 14:11
1
Emtia fiyatları resmen şov yapmaya başladı

ABD/İsrail-İran savaşının küresel piyasalarda oluşturduğu sarsıntı giderek daha geniş alanlara yayılıyor. Başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarında başlayan yükseliş, zamanla gübre, endüstriyel metaller ve tarım emtialarına da sıçradı. Özellikle arz güvenliği konusunda artan kaygılar, nisan ayında emtia piyasalarının yönünü belirleyen en önemli unsur oldu.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sadece enerji sektörünü etkilemedi. Tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar, taşımacılık maliyetlerindeki artış ve gübre arzındaki daralma derken piyasada daha geniş çaplı bir “emtia enflasyonu” havası oluştu. Analistlere göre enerji maliyetlerindeki artış, birçok emtia grubunda fiyat baskısını artırıyor.

2
Emtia fiyatları resmen şov yapmaya başladı

ALTIN GERİLEDİ, PLATİN VE PALADYUM YÜKSELDİ

Değerli metaller tarafında tablo biraz karışık. Nisan ayında ons bazında altın yüzde 1, gümüş ise yüzde 1,8 geriledi. Buna karşılık platin yüzde 1,6, paladyum ise yüzde 3,3 değer kazandı.

Uzmanlara göre petrol kaynaklı enflasyon korkusu ve yükselen tahvil faizleri özellikle altın üzerinde baskı oluşturdu. Güçlü dolar da gümüş fiyatlarını aşağı çekti. Öte yandan platin ve paladyum tarafında arz açığının büyümesi fiyatları yukarı taşıdı. Özellikle elektrikli araçlar ve hidrojen teknolojilerinde kullanılan bu metaller için orta ve uzun vadede talep beklentisi güçlü kalmaya devam ediyor.

3
Emtia fiyatları resmen şov yapmaya başladı

BAZ METALLERDE DİKKAT ÇEKEN RALLİ

Nisan ayında en sert hareketlerden biri baz metallerde görüldü. Tezgah üstü piyasalarda bakır yüzde 6 yükselirken, alüminyum yüzde 1,3, kurşun yüzde 3,5, nikel yüzde 13,1 ve çinko yüzde 4,1 değer kazandı.

Bakır fiyatlarındaki yükseliş özellikle dikkat çekti. Fiziksel talepte toparlanma sinyalleri gelirken, tedarik zincirlerindeki kırılgan yapı da sürüyor. Enerji güvenliği endişeleri ve fosil yakıt maliyetlerindeki artış, yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmış durumda. Elektrik şebekeleri, pil depolama sistemleri ve enerji üretim altyapısına yönelik yatırımlar arttıkça bakıra olan ihtiyaç da büyüyor.

Bir başka dikkat çeken unsur ise yapay zekâ ve veri merkezleri kaynaklı elektrik talebi. Uzmanlar, elektrifikasyon sürecinin hız kazanmasıyla birlikte enerji altyapısında büyük ölçekli genişlemelerin kaçınılmaz hale geldiğini söylüyor. Bu da bakırı stratejik metaller arasına daha güçlü şekilde taşıyor.

4
Emtia fiyatları resmen şov yapmaya başladı

ALÜMİNYUM VE ÇİNKODA ARZ ALARMI

Orta Doğu’daki savaşın etkileri alüminyum piyasasında da hissediliyor. Körfez ülkelerindeki eritme tesislerinde yaşanan tedarik sorunları nedeniyle bu yıl arz açığı riski büyümüş durumda. Uzmanlar, kısa vadede piyasada toparlanmanın kolay olmayacağını düşünüyor.

Nikel fiyatlarında ise Endonezya’nın referans taban fiyatlarını artırması etkili oldu. Analistlere göre hükümet, yükselen petrol fiyatlarının bütçeye yükünü hafifletmek için ek gelir yapmaya çalışıyor. Çinko piyasasında da benzer şekilde arz sıkıntısı beklentisi öne çıkıyor. Uluslararası Kurşun ve Çinko Araştırma Grubu, 2026 yılında küresel çapta çinko arz açığı oluşabileceği görüşünde.

5
Emtia fiyatları resmen şov yapmaya başladı

PETROL YÜKSELDİ, DOĞAL GAZ GERİLEDİ

Enerji grubunda Brent petrol nisan ayında yüzde 7,9 yükseldi. Buna karşılık Hollanda merkezli TTF doğal gaz kontratları yüzde 8,1 geriledi.

Özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin riskler petrol piyasasında baskıyı artırıyor. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan bölgede yaşanan aksaklıklar, fiziksel petrol arzına ilişkin endişeleri büyüttü. Brent petrol böylece üst üste dördüncü ayını da yükselişle kapatmış oldu.

Doğal gaz tarafında ise farklı bir tablo var. ABD ile İran arasında olası diplomatik temas beklentisi, gaz fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi.

6
Emtia fiyatları resmen şov yapmaya başladı

TARIM EMTİALARINDA PAMUK VE KAKAO ÖNE ÇIKTI

Tarım tarafında en sert yükselişlerden biri pamukta yaşandı. Intercontinental Exchange verilerine göre pamuk fiyatları yüzde 17,4 yükselirken kakao yüzde 8,2 arttı. Buna karşılık kahve yüzde 4,3, şeker ise yüzde 5,9 geriledi.

Chicago Ticaret Borsası’nda ise buğday yüzde 3,3, mısır yüzde 3,7 ve soya fasulyesi yüzde 2,1 yükseldi. Pirinç fiyatları ise yüzde 5,1 düştü.

Tarım piyasalarında özellikle kuraklık ve gübre arzına yönelik endişeler belirleyici oldu. ABD’nin önemli tarım bölgelerinde yaşanan kuraklık nedeniyle buğday ekim alanlarının tarihi düşük seviyelere gerilediği belirtiliyor. Yükselen gübre maliyetleri de tabloyu ağırlaştırıyor.

Mısır ve soya fasulyesi fiyatları ise yükselen petrol fiyatlarından destek buldu. Enerji maliyetlerinin artması biyoyakıt talebini güçlendirirken, bu ürünlerde fiyatları yukarı taşıdı.

Pirinç tarafında artan stoklar fiyatları aşağı çekerken, kahvede Brezilya’daki güçlü hasat beklentisi düşüş getirdi. Şeker piyasasında ise yüksek üretim ve zayıflayan talep endişeleri öne çıktı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.