Emtia fiyatları resmen şov yapmaya başladı

ABD/İsrail-İran savaşının küresel piyasalarda oluşturduğu sarsıntı giderek daha geniş alanlara yayılıyor. Başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarında başlayan yükseliş, zamanla gübre, endüstriyel metaller ve tarım emtialarına da sıçradı. Özellikle arz güvenliği konusunda artan kaygılar, nisan ayında emtia piyasalarının yönünü belirleyen en önemli unsur oldu.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sadece enerji sektörünü etkilemedi. Tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar, taşımacılık maliyetlerindeki artış ve gübre arzındaki daralma derken piyasada daha geniş çaplı bir “emtia enflasyonu” havası oluştu. Analistlere göre enerji maliyetlerindeki artış, birçok emtia grubunda fiyat baskısını artırıyor.