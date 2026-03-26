Emtia piyasasında yönler ayrıştı

Londra Metal Borsası’nda (LME) üç ay vadeli bakır fiyatları, özellikle stoklardaki artış ve Çin’den gelen talep zayıflığı nedeniyle geriledi. Orta Doğu’da olası ateşkese dair belirsizliklerin sürmesi de yatırımcıyı daha temkinli bir çizgiye çekti. Bir önceki gün zayıf doların verdiği destek vardı aslında, ancak o etki kaybolunca fiyatlar da geri çekildi.

Sabah saatlerinde gösterge bakır kontratı yüzde 1,17 düşüşle ton başına 12.177 dolara indi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) en aktif kontrat ise gün içinde 19 Mart’tan bu yana en yüksek seviye olan 96.590 yuanı gördü. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı. Kontrat, yüzde 0,03 kayıpla 95.160 yuan (13.789,31 dolar) seviyesinde işlem gördü.