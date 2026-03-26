Emtia piyasasında yönler ayrıştı

Küresel emtia piyasalarında perşembe günü dikkat çeken bir ayrışma yaşandı. Bakır fiyatları aşağı gelirken, demir cevheri cephesinde yükseliş öne çıktı. Bir tarafta talep zayıflığı ve şişen stoklar var, diğer tarafta ise arz kesintisi korkusu. Hal böyle olunca, piyasada yön arayışı da biraz daha belirginleşti.

Londra Metal Borsası’nda (LME) üç ay vadeli bakır fiyatları, özellikle stoklardaki artış ve Çin’den gelen talep zayıflığı nedeniyle geriledi. Orta Doğu’da olası ateşkese dair belirsizliklerin sürmesi de yatırımcıyı daha temkinli bir çizgiye çekti. Bir önceki gün zayıf doların verdiği destek vardı aslında, ancak o etki kaybolunca fiyatlar da geri çekildi.

Sabah saatlerinde gösterge bakır kontratı yüzde 1,17 düşüşle ton başına 12.177 dolara indi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) en aktif kontrat ise gün içinde 19 Mart’tan bu yana en yüksek seviye olan 96.590 yuanı gördü. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı. Kontrat, yüzde 0,03 kayıpla 95.160 yuan (13.789,31 dolar) seviyesinde işlem gördü.

BAKIRDA BASKI BÜYÜYOR

Bakır fiyatları üzerindeki baskının en önemli nedenlerinden biri stok cephesi oldu. LME onaylı depolardaki stoklar yıl başından bu yana yüzde 153 artarak 361.075 tona çıktı. Bu seviye, son sekiz yılın en yüksek noktası olarak kayda geçti.

Bir başka dikkat çeken unsur da Çin tarafı. Düşük fiyatların ardından devreye giren stok yenileme alımlarının zayıflaması, talepteki ivmenin yavaşladığına işaret etti. Açıkçası piyasanın aradığı güçlü toparlanma sinyali henüz gelmiş değil.

DEMİR CEVHERİNE AVUSTRALYA DESTEĞİ

Demir cevheri tarafında ise tablo tersine döndü. Fiyatlar, Avustralya’dan yapılacak sevkiyatın aksayabileceği endişesiyle yükseldi. Çin’in Dalian Emtia Borsası’nda (DCE) en çok işlem gören mayıs vadeli kontrat, sabah saatlerinde yüzde 0,31 artışla ton başına 818 yuan (118,45 dolar) seviyesine çıktı.

Singapur Borsası’nda işlem gören gösterge nisan vadeli demir cevheri kontratı ise yüzde 2,15 yükselerek ton başına 107,45 dolara ulaştı. Yükselişin arkasında, Pilbara bölgesindeki limanların Narelle Tropikal Kasırgası nedeniyle kapatılması var. Dünyanın en büyük demir cevheri ihracatçısı olan Avustralya’da sevkiyatın sekteye uğrayabileceği beklentisi piyasayı yukarı itti.

Yetkililer, Ashburton, Cape Preston West, Dampier ve Varanus Adası’ndaki limanların geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Bu da doğal olarak arz tarafındaki tedirginliği artırdı.

ÇİN’DEKİ KISITLAMALAR YÜKSELİŞİ FRENLEDİ

Yine de demir cevherindeki yükselişin önü tamamen açık değil. Çin’in önemli çelik üretim merkezlerinden Tangshan’da uygulanan üretim kısıtlamaları, talep görünümünü zayıflatarak fiyatlardaki artışı sınırladı.

Kentte ağır hava kirliliği nedeniyle ikinci seviye acil durum önlemleri devreye alınırken, çelik fabrikalarına hurda metal girişinde de kısıtlamalara gidildiği bildirildi. Yani arz kaygısı fiyatı yukarı çekiyor, ama talep tarafındaki sorunlar o hareketi törpülüyor.

PİYASADA TEMKİNLİ HAVA KORUNUYOR

Öte yandan yüksek enerji fiyatlarının küresel enflasyon baskısını artırabileceğine yönelik endişeler ile ABD’de faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, emtia piyasalarında ihtiyatlı görünümü destekledi. Shanghai Metals Market de bu tablo içinde dökme emtialarda fiyat düzeltmesi riskinin arttığına dikkat çekti.

