Emzirme ödeneği olan süt parası zamlı yatacak! İşte Dünya Emzirme Haftası'nda yeni tutarlar

02 Ağustos 2024 10:19 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:42

Emzirme konusunda farkındalık oluşturmak için 1992 yılından beri her yıl 1-7 Ağustos tarihleri Emzirme Haftası olarak kutlanıyor. Yeni annelerin çocuklarını emzirme sürecinde devlet de maddi destek sağlıyor. Bu kapsamda emzirme ödeneği süt parası başvurusu ve yeni zamlı tutarları sizler için derledik.

SGK EMZİRME ÖDENEĞİNE ZAM YAPTI

Devlet emzirme ödeneğiyle anne ve bebeklerin destekçisi olmaya devam ediyor.

2024 yılında emzirme ödeneği zamlanarak 857 TL oldu. Emzirme ödeneğini diğer adıyla süt parası hesaplardan 5 yıl içinde çekebiliyor.

Her bir çocuk için ayrı ayrı verilen bu ödenek, annenin çocuğuna sağlıklı ve dengeli bir beslenme sağlamasına yardımcı oluyor.

EMZİRME ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalı, sigortalılık süresi sona erdikten sonra 300 gün içinde çocuğu doğması durumunda doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödemiş ise emzirme ödeneği almaya hak kazanır.

SÜT PARASI NE KADAR OLDU?

2020 yılı için 202,00 TL, 2021 yılı için 232,00 TL, 2022 yılı için 316 TL, 2023 yılı için 520,00 TL ve 2024 yılı için 857,00 TL olarak belirlendi.

Emzirme ödeneği, her bir çocuk için canlı doğum gerçekleşmesi şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Bakanlık tarafından onaylanan tarifeye göre anneye verilir.

SÜT PARASI BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Ödemeler otomatik olarak yapılır. Annenin doğum yaptığı sistemde görünür ve bu nedenle herhangi bir evrak teslimine gerek yoktur.

Çocuk doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde alınmamış emzirme ödeneği ücretlerinin hakkı kaybolur.

Önceki yıllarda emzirme ödeneği tutarları şöyleydi;

2014 yılı: 103 TL

2015 yılı: 112 TL

2016 yılı: 122 TL

2017 yılı: 133 TL

2018 yılı: 149 TL

2019 yılı: 180 TL

2020 yılı: 202 TL

2021 yılı: 232 TL

2022 yılı: 316 TL

2023 yılı: 520 TL