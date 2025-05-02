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 | Merve Yaz

En az 100 bin TL istiyorlar! Van'da çoban krizi büyüyor

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Van'da çoban krizi yaşanıyor. Baharın gelişiyle birlikte besicilerle çobanlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Besiciler 60 bin TL vereceklerini söylerken, çobanlar ise aylık en az 100 bin TL istiyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 10:08

Kış mevsiminin sona ermesinin ardından hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, yüksek maliyetleri nedeniyle çoban bulmakta zorlanıyor. Van'da İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Hacı Osman Camii önünde toplanan çobanlar, gün boyunca cami çevresinde bekleyerek gelen besicilerle pazarlık yapıyor. Ancak besicilerin teklif ettiği ücretler ile çobanların talepleri arasında ciddi farklar bulunuyor.

Van'ın ilçeleriyle çevre illerden geldiklerini belirten çobanlar, istenen ücretlerin yüksek bulunmasına anlam veremiyor. Güvenceleri olmadan dağlarda geceli gündüzlü 4 ay boyunca hayvanlara baktıklarını vurgulayan çobanlar, işin zorluğuna dikkat çekiyor.

En az 100 bin TL istiyorlar! Van'da çoban krizi büyüyor

KIYASIYA PAZARLIK SÜRÜYOR

Besici Mehmet Koç, çobanlarla yaptığı pazarlıklarda anlaşma sağlayamadığını belirtti. Çobanların aylık 100 ila 120 bin TL talep ettiğini ifade eden Koç, "Ben bu ücretle kazanç elde edemem. Biz ayda en fazla 60 bin TL verebiliriz. Masraflarıyla birlikte çobanın bize maliyeti 80 bin TL'yi buluyor. İki çoban olunca bu maliyet 160 bin TL'ye çıkıyor. 70 büyükbaş hayvanıma 4 ay boyunca bakılacak. Bu şartlarda hayvanları besiye bırakmak daha az maliyetli olur. Ayda 120 bin lira maaşla çobanın bakacağı hayvan sayısı az, bu maliyet bizi kurtarmaz" dedi.

En az 100 bin TL istiyorlar! Van'da çoban krizi büyüyor

"GECE GÜNDÜZ DAĞDAYIZ"

Geceli gündüzlü dağda hayvan baktıklarını dile getiren çoban Hamdullah Çiftçi ise "Bizler en az aylık 100 bin TL istiyoruz. Ancak besiciler bu maaşı bize çok görüyor. Gece gündüz hayvanlara bakacağız, sorumluluğumuz büyük. Bu yüzden talep ettiğimiz ücret çok görülmemeli" diye konuştu.

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ETİKETLER
#maaş
#Çekirdek enerjisi
#Geçmişte yaşadığımız anılar
#maliyet
#hayvancılık
#çobanlık
#Van
#Besiciler
#Pazarlık
#Ekonomi
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