En az 3 çocuğu olana maaş bağlanacak! Türkiye nüfusunda tehlike çanları: Bakanlık harekete geçti

21 Ağustos 2024 16:45 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 17:43

Türkiye için kritik tablo! TÜİK ve BM nüfus verilerini açıkladı: Parlak bir gelecek beklenmiyor

Türkiye için kritik tablo! TÜİK ve BM nüfus verilerini açıkladı: Parlak bir gelecek beklenmiyor

Türkiye'de doğum oranı ciddi oranda azaldı. Son gelen veriler Türkiye nüfusundaki tehlikeyi gözler önüne serdi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu ise tehlikenin önüne geçmek adına çalışmalara başladı. Nüfus artışındaki yavaşlamaya karşı bir dizi tedbir için çalışmalar yürüten yetkililer 3 çocuğa asgari ücret kadar destek sağlayacak.

3 ÇOCUKLU AİLELERE 17 BİN LİRA BAKIM DESTEĞİ

Türkiye'nin 100 milyonluk bir nüfus hedefi bulunuyor ancak mevcut veriler bu hedefin zor göründüğünü gösterdi.

TÜİK'in 2023 verilerine göre, Türkiye'de doğurganlık oranı 1.51'e düştü.

Türkiye'de doğum oranlarının giderek azalması, güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından alarm verdi.

Nüfusun yaşlanması ve doğum oranlarının düşmesi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nu harekete geçirdi.

AK Parti doğum parasının güncellenmesi, 3 çocuklu ailelere 17 bin lira bakım desteği verilmesi gibi bir dizi tedbir için çalışıyor.

DOĞUM ORANINI ARTIRMAK ÖNCELİKLİ HEDEF

Geçtiğimiz dönemlerde bu alanda yapılan tek seferlik maddi çocuk teşvikleri çocuk sahibi olma kararı üzerinde çok büyük bir etki oluşturmadı.

Hükümet bu kapsamda kamu destekli çocuk bakım hizmetlerine yöneldi.

Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hükümetin üzerinde çalıştığı destek maddeleri şöyle;

3 ve üstü çocuk sahibi olan ailelere asgari ücret tutarında bakım desteği sağlanması,

Doğum parası olarak verilen destek rakamlarına zam,

Yeni doğan çocuklar için iki yıl süreyle bez ve mama yardımı,

Anne dostu hastane gibi uygulamalar yaygınlaştırılması,

Devlet hastanelerinde doğum yapma teşviki,

Tüp bebek tedavisinde devlet desteği,

Doğum izinlerinden sonra annelere kısmi süreli çalışma hakkı,

İki ve üstü çocuğu olan ailelere araç ve konut alımı avantajları,

Aile ve Gençlik Fonu uygulamasının kapsamının genişletilmesi.