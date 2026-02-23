En az primle en yüksek maaş nasıl alınır? İsa Karakaş’tan kritik emeklilik uyarısı

Peki bir memur kişi aynı anda hem patron (Bağ-Kur) hem de başka bir yerde işçi (SSK) olarak görünüyorsa ne olur?

Karakaş, "Eğer işin içinde Emekli Sandığı (4/1-c) varsa, diğerleri geçersiz sayılır. 2011’den beri uygulanan kural gereği; SSK ve Bağ-Kur çakışırsa, SSK (4/1-a) geçerli kabul edilir"dedi.

