En büyük ham petrol üreten ülkeler belli oldu! İşte Türkiye’nin güncel listede son durumu

En büyük ham petrol üreten ülkeler listesi güncellendi. Amerika sıralamada lider olsa da, Orta Doğu, ilk 10'da beş ülkesiyle dünyanın en büyük üretim merkezi olmaya devam ediyor. Türkiye’nin listede sıralaması belli oldu.
ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), 2025 verilerini kullanarak ülkelere göre ham petrol üretimini derledi. ABD, 2025 yılında günde 13,58 milyon varilden fazla üretimle dünyanın en büyük ham petrol üreticisiydi ve bu da küresel üretimin %16'sını temsil ediyordu. Ülke 2018'de Rusya'yı geride bıraktı ve 2023'te tarihin en büyük ham petrol üreticisi oldu. İşte dünyanın en büyük ham petrol üreten ülkelerin sıralaması:
Amerika Birleşik Devletleri - Yıllık milyon varil: 13.577
Rusya - 9.867
Suudi Arabistan - 9.509
Kanada - 4.938
Irak - 4.394
Çin - 4.337
İran - 4.192
Birleşik Arap Emirlikleri - 3.817
Brezilya - 3.745
Kuveyt - 2.575
Kazakistan - 2.065
Norveç - 1.846
Meksika - 1.724
Nijerya - 1.609
Libya - 1.357
Listede Türkiye yıllık ortalama ham petrol üretimi 0.125 milyon varil hesaplamasıyla 40. sırada yer aldı.