En büyük ham petrol üreten ülkeler belli oldu! İşte Türkiye’nin güncel listede son durumu

Mart 17, 2026 18:15
petrol

En büyük ham petrol üreten ülkeler listesi güncellendi. Amerika sıralamada lider olsa da, Orta Doğu, ilk 10'da beş ülkesiyle dünyanın en büyük üretim merkezi olmaya devam ediyor. Türkiye’nin listede sıralaması belli oldu.

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA)

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), 2025 verilerini kullanarak ülkelere göre ham petrol üretimini derledi. ABD, 2025 yılında günde 13,58 milyon varilden fazla üretimle dünyanın en büyük ham petrol üreticisiydi ve bu da küresel üretimin %16'sını temsil ediyordu. Ülke 2018'de Rusya'yı geride bıraktı ve 2023'te tarihin en büyük ham petrol üreticisi oldu. İşte dünyanın en büyük ham petrol üreten ülkelerin sıralaması:

Amerika Birleşik Devletleri - Yıllık milyon varil: 13.577

Rusya - 9.867

5
Suudi Arabistan - 9.509

Kanada - 4.938

Irak - 4.394

Çin - 4.337

İran - 4.192

Birleşik Arap Emirlikleri - 3.817

Brezilya - 3.745

Kuveyt - 2.575

Kazakistan - 2.065

Norveç - 1.846

Meksika - 1.724

Nijerya - 1.609

Libya - 1.357

Listede Türkiye yıllık ortalama ham petrol üretimi 0.125 milyon varil hesaplamasıyla 40. sırada yer aldı.

