En çok bağış yapan 50 hayırsever iş insanı listelendi

26 Ağustos 2024 14:55 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 15:17

Emeklilerin en çok tercih ettiği il ve ilçeler belli oldu! Büyükşehirlerden kaçıp buralara yerleşiyorlar

Emeklilerin en çok tercih ettiği il ve ilçeler belli oldu! Büyükşehirlerden kaçıp buralara yerleşiyorlar

En çok bağış yapan 50 hayırsever iş insanı belli oldu. Bağış tutarları çift haneleri geçti. Yapılan araştırma iş dünyasının sorumluluk ve cömertliğini gözler önüne serdi.

EN ÇOK BAĞIŞ YAPAN KURUM VE ŞAHISLAR

Her geçen gün doğal afetler, göçler, salgınlar ve daha birçok meselenin yaşandığı ülkemizde en çok bağış yapan 50 hayırsever iş insanı sıralandı.

Türkiye’de hayırseverliğin ve bağışçılığın her geçen gün yaygınlaştığı şu dönemde bazı gönlü zengin liderler, bağış tutarlarını 90 kata varan oranlarda artırdı.

Geçen yıl en büyük bağışı Koç Ailesi yaptı. Koç Ailesi bağış miktarını 2022’ye göre 2023’te 4,5 katına çıkardı ve toplam 6 milyar 382 milyon 497 TL bağış yaptı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 5 milyar TL’lik bağış rakamıyla Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı arasına ilk kez ve 2’nci sıradan girdi.

Listenin geri kalanı şöyle sıralandı;