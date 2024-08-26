En çok bağış yapan 50 hayırsever iş insanı listelendi
En çok bağış yapan iş insanları ve bağış tutarları belli oldu. Gönlü zengin şirketlerden ve liderler listesi son 10 yılda değişime uğradı. İşte Capital Dergisi'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı araştırması.
En çok bağış yapan 50 hayırsever iş insanı belli oldu. Bağış tutarları çift haneleri geçti. Yapılan araştırma iş dünyasının sorumluluk ve cömertliğini gözler önüne serdi.
EN ÇOK BAĞIŞ YAPAN KURUM VE ŞAHISLAR
Her geçen gün doğal afetler, göçler, salgınlar ve daha birçok meselenin yaşandığı ülkemizde en çok bağış yapan 50 hayırsever iş insanı sıralandı.
Türkiye’de hayırseverliğin ve bağışçılığın her geçen gün yaygınlaştığı şu dönemde bazı gönlü zengin liderler, bağış tutarlarını 90 kata varan oranlarda artırdı.
Geçen yıl en büyük bağışı Koç Ailesi yaptı. Koç Ailesi bağış miktarını 2022’ye göre 2023’te 4,5 katına çıkardı ve toplam 6 milyar 382 milyon 497 TL bağış yaptı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 5 milyar TL’lik bağış rakamıyla Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı arasına ilk kez ve 2’nci sıradan girdi.
Listenin geri kalanı şöyle sıralandı;