En çok değer kaybeden markalar belli oldu! Dünyaca ünlü şirkette 15 milyar dolarlık değişim

Ürün tartışmaları ve güven endişeleri düşüşe katkıda bulundu. Tesla, 2026 sıralamasında marka değerinde en büyük düşüşü kaydederek yaklaşık 15 milyar dolar değer kaybetti. Otomobil üreticisinin marka değeri, 2025'te yaklaşık 43 milyar dolardan 2026'da yaklaşık 28 milyar dolara düştü. İşte en çok değer kaybeden markalar: