En çok değer kaybeden markalar belli oldu! Dünyaca ünlü şirkette 15 milyar dolarlık değişim

Mart 10, 2026 17:01
1
En çok değer kaybeden markalar

Küresel çapta yapılan araştırmalarda en çok değer kaybeden markalar belli oldu. Marka değerinde en büyük düşüşü yaşayan şirketler anket sonuçlarına göre listelendi. İşte liste...

2
Borsa

Otomobil üreticilerinden bankalara ve lüks markalara kadar, geçen yıl milyarlarca dolarlık marka değeri kaybeden küresel şirketler belli oldu.

3
Brand Finance

Brand Finance'ın 2026 Küresel 500 raporundan derlenen bilgilere göre firmalar marka değeri pazarlama yatırımı, marka gücü ve finansal performansı birleştirerek değerlendirdi.

4
Şirket

Ürün tartışmaları ve güven endişeleri düşüşe katkıda bulundu. Tesla, 2026 sıralamasında marka değerinde en büyük düşüşü kaydederek yaklaşık 15 milyar dolar değer kaybetti. Otomobil üreticisinin marka değeri, 2025'te yaklaşık 43 milyar dolardan 2026'da yaklaşık 28 milyar dolara düştü. İşte en çok değer kaybeden markalar:

5
Tesla

Tesla değer: 28 milyar dolar, değişim: -15 milyar dolar

6
Çin Tarım Bankası

Çin Tarım Bankası: 63 milyar dolar, değişim: -7 milyar dolar

7
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz: 47 milyar dolar, değişim: -6 milyar dolar

8
Porsche

Porsche: 35 milyar dolar, değişim: -6 milyar dolar

9
Xfinity

Xfinity: 25 milyar dolar, değişim: -5 milyar dolar

10
Louis Vuitton

Louis Vuitton: 29 milyar dolar, değişim: -4 milyar dolar

11
Mitsubishi Grubu

Mitsubishi Grubu: 36 milyar dolar, değişim: -4 milyar dolar

12
Chanel

Chanel: 34 milyar dolar, değişim: -4 milyar dolar

13
CSCEC

CSCEC: 25 milyar dolar, değişim: -3 milyar dolar

CVS: 25 milyar dolar, değişim: -3 milyar dolar

