En çok değer kaybeden markalar belli oldu! Dünyaca ünlü şirkette 15 milyar dolarlık değişim

Küresel çapta yapılan araştırmalarda en çok değer kaybeden markalar belli oldu. Marka değerinde en büyük düşüşü yaşayan şirketler anket sonuçlarına göre listelendi. İşte liste...
Otomobil üreticilerinden bankalara ve lüks markalara kadar, geçen yıl milyarlarca dolarlık marka değeri kaybeden küresel şirketler belli oldu.
Brand Finance'ın 2026 Küresel 500 raporundan derlenen bilgilere göre firmalar marka değeri pazarlama yatırımı, marka gücü ve finansal performansı birleştirerek değerlendirdi.
Ürün tartışmaları ve güven endişeleri düşüşe katkıda bulundu. Tesla, 2026 sıralamasında marka değerinde en büyük düşüşü kaydederek yaklaşık 15 milyar dolar değer kaybetti. Otomobil üreticisinin marka değeri, 2025'te yaklaşık 43 milyar dolardan 2026'da yaklaşık 28 milyar dolara düştü. İşte en çok değer kaybeden markalar:
Tesla değer: 28 milyar dolar, değişim: -15 milyar dolar
Çin Tarım Bankası: 63 milyar dolar, değişim: -7 milyar dolar
Mercedes-Benz: 47 milyar dolar, değişim: -6 milyar dolar
Porsche: 35 milyar dolar, değişim: -6 milyar dolar
Xfinity: 25 milyar dolar, değişim: -5 milyar dolar
Louis Vuitton: 29 milyar dolar, değişim: -4 milyar dolar
Mitsubishi Grubu: 36 milyar dolar, değişim: -4 milyar dolar
Chanel: 34 milyar dolar, değişim: -4 milyar dolar
CSCEC: 25 milyar dolar, değişim: -3 milyar dolar
CVS: 25 milyar dolar, değişim: -3 milyar dolar