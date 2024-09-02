02 Eylül 2024 17:15 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:15

Türkiye’de 8 ayda en çok ihracat artışı yapan sektör belli oldu. Kimya sektörü Türkiye’nin ikinci çeyrekte de büyümesine katkı sağladı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, 8 aylık dönemde sektör ihracatının 21 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Sektörümüz bu dönemde ihracatını yüzde 7,7 artırarak tüm sektörler arasında ihracatını en çok artıran sektör oldu. İhracat ülkemizin ikinci çeyrekte büyümesine de katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

REKOR KIRILDI

İKMİB'den yapılan açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine yer verildi. Buna göre, Türkiye'nin ihracatı ağustosta, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 2,4 artarak 22,1 milyar dolar oldu ve ağustos ayı rekoru kırıldı.

Kimya sektörü ise ağustosta en çok ihracat yapan ikinci sektör olarak 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kimya sektörü, ocak-ağustos dönemde ise yüzde 7,7 ile en çok ihracat artışı yapan sektör oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ağustosta kimya sektörünün 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm sektörler arasında en çok ihracat yapan ikinci sektör konumunu koruduğunu ifade etti.

ENFLASYON TEDBİRİ

Pelister, 8 aylık dönemde sektör ihracatının 21 milyar dolara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörümüz bu dönemde ihracatını yüzde 7,7 artırarak tüm sektörler arasında ihracatını en çok artıran sektör oldu. İhracat ülkemizin ikinci çeyrekte büyümesine de katkı sağladı. Ticaret Bakanımızın açıkladığı üzere yılın ikinci çeyreğinde büyümenin yarısı net mal ve hizmet ihracatından geldi. Ülkemizin büyümesine en çok katkı veren sektörlerden biri olarak enflasyon ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri desteklemekle birlikte, sektörümüz ekonomik iyileşme sürecinde devlet desteği, yasal düzenlemeler ve finansman kolaylıklarına ihtiyaç duyuyor. Bu süreci birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek atlatacağımıza inanıyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmek ve ülkemize katkı sağlamaya devam etmek için çalışmaya devam edeceğiz."