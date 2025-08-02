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Ekonomi
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 | İrem Çınar

En çok ihracatı otomotiv yaptı: Temmuz'da 3,8 milyar dolarlık gelir

Otomotiv temmuzda 3,8 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu.

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En çok ihracatı otomotiv yaptı: Temmuz'da 3,8 milyar dolarlık gelir
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 17:09

endüstrisi, temmuz ayında 3,8 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, temmuz ayında grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,8 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü 3,4 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti. Temmuz ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 128,4 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu.

En çok ihracatı otomotiv yaptı: Temmuz'da 3,8 milyar dolarlık gelir

Türkiye ihracatının yüzde 72,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 14,4 artışla 18,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Temmuzda, ihracatın yüzde 11,7'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 2,6'lık artışla 2,9 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,3'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 0,5'lik yükselişle 572 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En çok ihracatı otomotiv yaptı: Temmuz'da 3,8 milyar dolarlık gelir

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Geçen ay en fazla yapılan ilk üç ülke, 1,8 milyar dolarla , 1,4 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1,3 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. 52 ülkede yüzde 50'nin, 107 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış kaydedildi. Genel tabloda ise 137 ülkeye ihracat arttı. Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 9,1 milyar dolarla İstanbul, 2,1 milyar dolarla Kocaeli, 1,7 milyar dolarla Ankara olarak sıralandı. Temmuzda 1180 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Paritenin ihracata katkısı ise 825 milyon dolar oldu. Böylece paritenin son 3 aydaki katkısı 1,6 milyar dolara ulaştı.

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#türkiye
#Almanya
#sanayi
#ihracat
#otomotiv
#Ekonomi
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