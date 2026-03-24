En çok iş arayan 5 meslek belli oldu! Lise mezunları üniversitelileri geçti

1
En çok iş arayan 5 meslek belli oldu! Lise mezunları üniversitelileri geçti

Türkiye’nin istihdam profilinde 2025 sonu itibarıyla kadın ve erkek dengesi tarihin en yakın seviyesine ulaştı. İŞKUR verilerine yansıyan 2,3 milyonu aşkın aday kitlesi, iş gücü piyasasının yeni fotoğrafını netleştiriyor.  

Peki, bu milyonlarca kişi içinde kim hangi işi arıyor? Lise mezunları mı üniversite mezunları mı daha çabuk iş buluyor?

İşte o listeden çalışanları ve işverenleri ilgilendiren tüm detaylar...

 

Geçen yıl ilk 10’da yer alan en fazla işe yerleştirilen meslekler silahsız özel güvenlik görevlisi (76.689), turizm ve otelcilik elemanı (75.473), reyon görevlisi (52.439), güvenlik görevlisi (40.521), garson (37.851), market elemanı (36.610), konfeksiyon işçisi (32.930), elle çalışan diğer imalat işçileri (32.245), satış elemanı (26.390), çağrı merkezi müşteri temsilcisi (23.984) oldu. İŞKUR’a bildirilen açık işlerin de en fazla aynı mesleklerde olması dikkat çekti.

Habertürk'te yer alan habere göre; İŞKUR aracılığıyla 2021 yılından 2025 yılı sonuna kadar olan 5 yıllık dönemde toplam 6.857.457 kişi işe yerleştirildi. Bunların 84.804’ü kamuda, 6.772.653’ü ise özel sektörde çalışmaya başladı. İşe yerleştirilenlerin 4.278.634’ü erkek, 2.578.823’ü ise kadınlardan oluştu.

En çok iş arayan 5 meslek belli oldu! Lise mezunları üniversitelileri geçti

LİSE MEZUNLARI İLK SIRADA 

Geçen yıl işe yerleştirilenler arasında ilk sırayı 654.494 kişi ile ortaöğretim (lise) mezunları aldı. Onları 495.445 kişiyle ilköğretim, 156.754 kişiyle önlisans, 135.899 kişiyle de lisans mezunları izledi.

2025 yıl sonu itibarıyla İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların sayısı 2 milyon 331 bin 346 kişi oldu. Bunların 1.153.264’ü erkek, 1.178.082’si kadınlardan oluşuyor.

İş arayanların 229.105’i 30 gün ve az, 568.800’ü 1-3 ay arası, 1.299.236’sı 3-12 ay, 234.205’i ise bir yıl ve daha fazla süredir iş bulmayı bekliyor.

İş arayanların yaş gruplarına bakıldığında ise 477.297 kişiyle ilk sırayı 25-29 yaş grubundakiler alırken, onları 397.810 kişiyle 20-24 yaş grubu, 376.186 kişiyle 30-34 yaş grubu, 328.152 kişiyle de 35-39 yaş grubu izledi. İş arayanların 1,6 milyonu 20-39 yaş grubundaki kişilerden oluşuyor.

 

En çok iş arayan 5 meslek belli oldu! Lise mezunları üniversitelileri geçti

EN ÇOK İŞA ARAYAN MESLEK HANGİSİ?

İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların mesleklerine bakıldığında ilk sırayı satış elemanı ve danışmanları (49.255) aldı. Onları büro memuru (37.989), servis elemanı (37.533), konfeksiyon işçisi (30.278), turizm ve otelcilik elemanı (29.793), silahsız özel güvenlik görevlisi (29.724), ön muhasebeci (25.087), kasiyer (24.612), sekreter (23.201) ve reyon görevlileri (21.640) izledi.

 

İŞKUR’a geçen yıl 1.840.724 kişi işsizlik ödeneği başvurusunda bulundu. Yıl içinde 205.279 kişinin işsizlik ödeneği biterken, 265.247 kişinin işsizlik ödeneği ise işe başladıkları için süre bitmeden kesildi. Yıl sonu itibarıyla ödemesi devam eden işsiz sayısı ise 411.271 kişi oldu.

