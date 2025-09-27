Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

En çok o ülkeye satıyoruz: Türkiye’den 7 ayda 16 milyon dolarlık kazanç

Türkiye, 2020-2024 döneminde 285,8 milyon dolarlık battaniye ihracatına imza atarken, dış satımda ilk sırada yer alan Almanya, 39,4 milyon dolarlık battaniye satın aldı.

27.09.2025
, sektöründe moda ve marka eksenli, katma değeri yüksek ürünler üretiyor. Sektörde ev tekstili ürünleri de öne çıkarken, havaların soğumasıyla birlikte battaniyelere yönelik talep hem iç hem de dış pazarda artıyor. Türkiye, bu üründeki ihracatıyla dikkati çekerken, fazlası da elde ediyor.

En çok o ülkeye satıyoruz: Türkiye’den 7 ayda 16 milyon dolarlık kazanç

7 AYDA 16,3 MİLYON DOLAR FAZLA

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerine göre, Türkiye, 2020-2024 döneminde 285,8 milyon dolarlık "battaniye ve seyahat battaniyeleri" ihracatı gerçekleştirdi. Bu ürünlerdeki ithalat ise 29,4 milyon dolar oldu. Böylece, söz konusu üründe 256,4 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde edildi.

Türkiye, bu yılın 7 ayında da battaniye ihracatından 21,6 milyon dolarlık gelir elde ederken, dış alım için 5,3 milyon dolar harcadı. Bu dönemde Türkiye, 16,3 milyon dolarlık dış ticaret fazlası sağladı.

En çok o ülkeye satıyoruz: Türkiye’den 7 ayda 16 milyon dolarlık kazanç

ALMANYA VE MISIR LİSTENİN BAŞINDA

Türkiye'nin 5 yıldaki ihracatında 39,4 milyon dolarla öne çıktı. Almanya'nın ardından en fazla dış satım Mısır, Irak, Hollanda ve ABD'ye yapıldı.

Ocak-temmuz döneminde de en fazla yine Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeye 7 ayda 2,8 milyon dolarlık battaniye ve seyahat battaniyeleri satıldı. Almanya'yı 2,6 milyon dolarla ABD ve 1,9 milyon dolarla Mısır takip etti.

ETİKETLER
#Türkiye
#Almanya
#tekstil
#ihracat
#dış ticaret
#Battaniye
#Ekonomi
