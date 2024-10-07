En çok para kazandıran meslekler belli oldu! Kadınlar en yüksek maaşı o meslekte alıyor
Çoğu çalışan en yüksek maaşlı sektörleri merak ediyor. Geleceğin en çok kazandıran meslekleri, hangi sektörün çalışanlarının en yüksek maaş aldığı ve kaybettiren meslekler sıklıkla sorgulanıyor. Günümüzün en çok para kazandıran meslekleri sıralandı. SGK kayıtlarına göre Temmuz 2024’de 16 milyon 790 bin çalışanın ortalama bürüt ücreti 36.188 lira oldu. Türkiye’de çalışanların ortalama ücreti son 5 yılda dolar bazında yüzde 53,2 arttı.
En çok kazandıran ve kaybettiren meslekler belli oldu. 2019- 2024 içerisindeki 5 yıllık ücret değişimleri incelendi. Türkiye’de çalışanların ortalama ücreti son 5 yılda dolar bazında yüzde 53,2 yükseldi. İşte en yüksek ücret alan sektörler ve kadınların en yüksek maaş aldığı meslek.
KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN MESLEKLER BELLİ OLDU
Dünya Gazetesi'nde yer alan köşe yazısında son 5 yılda kazandıran ve kaybettiren meslekler analiz edildi. 2019- 2024 içerisindeki 5 yıllık ücret değişimlerinin incelendiği analizde SGK kayıtlarına göre Temmuz 2024’de 16 milyon 790 bin çalışanın ortalama bürüt ücreti 36.188 lira oldu. Ücretin dolar olarak karşılığı 1.102 dolar oldu. 5 yıl önce, Temmuz 2019’da aylık brüt ücret 4.073 TL iken bunun dolar karşılığı 719 dolar ediyordu. Bu kapsamda Türkiye’de çalışanların ortalama ücreti son 5 yılda dolar bazında yüzde 53,2 artmış oldu. Peki, hangi sektörün çalışanları daha çok kazanıyor?
KİM YÜKSEK ÜCRET ALIYOR?
En yüksek ücret alan sektörler şöyle;
Havayolu taşımacılığı:
- Çalışan sayısı: 41 bin 37 kişi
- Ortalama aylık brüt ücret: 3.378 dolar (115.716,09 Türk Lirası)
- Son 5 yıldaki ücret artışı %58,0
Ham petrol ve gaz çıkartma:
- Çalışan sayısı: 2 bin 483 kişi
- Ortalama aylık brüt ücret: 3.146 dolar (107.768,75 Türk Lirası)
- Son 5 yıldaki ücret artışı %48,3
Kömür çıkarma ve petrol ürünleri imalatı:
- Çalışan sayısı: 8 bin 924 kişi
- Ortalama aylık brüt ücret: 2.888 dolar (98.930,75 Türk Lirası)
- Son 5 yıldaki ücret artışı %61,8
Finansal hizmetler:
- Çalışan sayısı: 88 bin 188 kişi
- Ortalama aylık brüt ücret: 2.496 dolar (85.503,48 Türk Lirası)
- Son 5 yıldaki ücret artışı %65,3
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri:
- Çalışan sayısı: 17 bin 498 kişi
- Ortalama aylık brüt ücret: 2.437 dolar (83.482,36 Türk Lirası)
- Son 5 yıldaki ücret artışı %45,9
Bilgisayar programlama, danışmanlık:
- Çalışan sayısı: 174 bin 650 kişi
- Ortalama aylık brüt ücret: 2.313 dolar (79.234,59 Türk Lirası)
- Son 5 yıldaki ücret artışı %69,6
ÜCRET ARTIŞI EN YÜKSEK OLAN MESLEKLER
Bilgi hizmetleri faaliyetleri:
- Çalışan sayısı: 23 bin 754 kişi
- Ortalama aylık brüt ücret: 2.072 dolar (70.978,78 Türk Lirası)
- Son 5 yıldaki ücret artışı %111,4 ile en çok parlayan meslek oldu.
Son 5 yılda ücret artışı en iyi olan diğer sektörler ise şöyle; %72,8 ile “Madenciliği destekleyici hizmetler, %90,7 ile “Gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri, %79,6 ile “İçeceklerin imalatı.
EN ÇOK KAYBETTİREN MESLEKLER
Özellikle çok fazla çalışan sayısının olduğu sektörler kaybettiriyor.
Bina inşaatı: Çalışan sayısı 1 milyon 371 bin kişi. Ücretler 766 dolar ile genel ücret seviyesinin altında. Ücret artışı %42,8 ila geride.
Giyim eşyası üretimi: Çalışan sayısı 611 bin kişi. Ücret seviyesi 738 dolar.Ücret artışı da sadece yüzde 38,0’de.
Perakende: Çalışan sayısı 1 milyon 561 bin kişi. Ücretler 859 dolarda kalırken ücret artışı da yüzde 48,1’de oluşmuştur.
KADINLAR İÇİN YÜKSEK MAAŞLI MESLEKLER
Türkiye genelinde ücretler dolar bazında yüzde 53,2 artarken kadınların ücret artışı yüzde 50,0’de kaldı. Erkeklerde ücret artışı ise yüzde 55,6 oldu.
Perakende ticaret: Bu sektöründe dahi kadın ücreti yüzde 47,6 artarken erkeklerin ücreti yüzde 49,1 yükseldi.
Sağlık sektörü: Kadınların ücretleri yüzde 61,2 artarken erkeklerde bu ücret artışı yüzde 71,5 oldu.
Eğitim: Kadınların ücret artışı yüzde 35,7’de kalırken erkelerin ücret artışı yüzde 47,0 oranında gerçekleşti.
Giyim ve konaklama hizmetleri: İstihdamı yüksek sektörlerden giyim eşyasında ve konaklama hizmetlerinde kadınların ücret artışı erkeklerden daha yüksek oldu.