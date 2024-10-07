En çok para kazandıran meslekler belli oldu! Kadınlar en yüksek maaşı o meslekte alıyor

07 Ekim 2024 12:35 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 12:38

Çoğu çalışan en yüksek maaşlı sektörleri merak ediyor. Geleceğin en çok kazandıran meslekleri, hangi sektörün çalışanlarının en yüksek maaş aldığı ve kaybettiren meslekler sıklıkla sorgulanıyor. Günümüzün en çok para kazandıran meslekleri sıralandı. SGK kayıtlarına göre Temmuz 2024’de 16 milyon 790 bin çalışa­nın ortalama bürüt ücreti 36.188 lira oldu. Türkiye’de çalışanların orta­lama ücreti son 5 yılda dolar bazında yüzde 53,2 arttı.

En çok kazandıran ve kaybettiren meslekler belli oldu. 2019- 2024 içerisindeki 5 yıllık ücret​ değişimleri incelendi. Türkiye’de çalışanların orta­lama ücreti son 5 yılda dolar bazında yüzde 53,2 yükseldi. İşte en yüksek ücret alan sektörler ve kadınların en yüksek maaş​ aldığı meslek.

KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN MESLEKLER BELLİ OLDU

Dünya Gazetesi'nde yer alan köşe yazısında son 5 yılda kazandıran ve kaybettiren meslekler analiz edildi. 2019- 2024 içerisindeki 5 yıllık ücret değişimlerinin incelendiği analizde SGK kayıtlarına göre Temmuz 2024’de 16 milyon 790 bin çalışa­nın ortalama bürüt ücreti 36.188 lira oldu. Ücretin dolar olarak kar­şılığı 1.102 dolar oldu. 5 yıl önce, Tem­muz 2019’da aylık brüt ücret 4.073 TL iken bunun dolar karşılığı 719 dolar ediyordu. Bu kapsamda Türkiye’de çalışanların orta­lama ücreti son 5 yılda dolar bazında yüzde 53,2 artmış oldu. Peki, hangi sektörün çalışanları daha çok kazanıyor?

KİM YÜKSEK ÜCRET ALIYOR?

En yüksek ücret alan sektörler şöyle;

Havayolu taşımacılığı:

Çalışan sayısı: 41 bin 37 kişi

Ortalama aylık brüt ücret: 3.378 dolar (115.716,09 Türk Lirası)

Son 5 yıldaki ücret artışı %58,0

Ham petrol ve gaz çıkartma:

Çalışan sayısı: 2 bin 483 kişi

Ortalama aylık brüt ücret: 3.146 dolar (107.768,75 Türk Lirası)

Son 5 yıldaki ücret artışı %48,3

Kömür çıkarma ve petrol ürün­leri imalatı:

Çalışan sayısı: 8 bin 924 kişi

Ortalama aylık brüt ücret: 2.888 dolar (98.930,75 Türk Lirası)

Son 5 yıldaki ücret artışı %61,8

Finansal hizmetler:

Çalışan sayısı: 88 bin 188 kişi

Ortalama aylık brüt ücret: 2.496 dolar (85.503,48 Türk Lirası)

Son 5 yıldaki ücret artışı %65,3

Bilimsel araştırma ve geliştir­me faaliyetleri:

Çalışan sayısı: 17 bin 498 kişi

Ortalama aylık brüt ücret: 2.437 dolar (83.482,36 Türk Lirası)

Son 5 yıldaki ücret ar­tışı %45,9

Bilgisayar programlama, da­nışmanlık:

Çalışan sayısı: 174 bin 650 kişi

Ortalama aylık brüt ücret: 2.313 dolar (79.234,59 Türk Lirası)

Son 5 yıldaki ücret artışı %69,6

ÜCRET ARTIŞI EN YÜKSEK OLAN MESLEKLER

Bilgi hizmetleri faaliyetleri:

Çalışan sayısı: 23 bin 754 kişi

Ortalama aylık brüt ücret: 2.072 dolar (70.978,78 Türk Lirası)

Son 5 yıldaki ücret artışı %111,4 ile en çok parlayan meslek oldu.

Son 5 yılda ücret artışı en iyi olan diğer sektörler ise şöyle; %72,8 ile “Madenciliği destek­leyici hizmetler, %90,7 ile “Gösteri sanatları ve eğlence faa­liyetleri, %79,6 ile “İçeceklerin imalatı.

EN ÇOK KAYBETTİREN MESLEKLER

Özellikle çok fazla ça­lışan sayısının olduğu sektörler kaybettiriyor.

Bina inşaatı: Çalışan sayısı 1 milyon 371 bin kişi. Ücretler 766 dolar ile genel ücret seviyesinin altında. Ücret artışı %42,8 ila geride.

Giyim eşyası üretimi: Çalışan sayısı 611 bin kişi. Ücret seviyesi 738 dolar.Ücret artışı da sadece yüzde 38,0’de.

Perakende: Çalışan sayısı 1 milyon 561 bin kişi. Ücretler 859 dolarda kalırken üc­ret artışı da yüzde 48,1’de oluş­muştur.

KADINLAR İÇİN YÜKSEK MAAŞLI MESLEKLER

Türkiye​ genelinde ücretler dolar bazında yüzde 53,2 artar­ken kadınların ücret artışı yüzde 50,0’de kaldı. Erkeklerde ücret artışı ise yüzde 55,6 oldu.

Perakende ti­caret: Bu sektöründe dahi kadın üc­reti yüzde 47,6 artarken erkekle­rin ücreti yüzde 49,1 yükseldi.

Sağlık sektörü: Kadınların ücretleri yüzde 61,2 artarken erkeklerde bu üc­ret artışı yüzde 71,5 oldu.

Eğitim: Kadınların ücret artışı yüzde 35,7’de kalırken er­kelerin ücret artışı yüzde 47,0 oranında gerçekleşti.

Giyim ve konakla­ma hizmetleri: İstihdamı yüksek sektörlerden giyim eş­yasında ve konakla­ma hizmetlerinde kadınların ücret artışı erkekler­den daha yük­sek oldu.