En çok tüketilen ağrı kesici Avrupa'dan çekiliyor! Üretimi durdurma kararı aldılar
Ağrı kesici Novalgin'in Avrupa'daki son üretim tesisi de kapatıyor. İlaç şirketi Euroapi, ağrı kesici Novalgin'in üretimini durduracağını açıkladı. Birçok insanın sıklıkla kullandığı Novalgin'in üretimi sona eriyor.
Almanya'nın en önemli ağrı kesici firması Avrupa'dan çekiliyor.
Ağrı kesici Novalgin'in Avrupa'daki son üretim tesisi kapatılacak.
İlaç şirketi Euroapi, Türkiye'de de sıklıkla kullanılan ağrı kesici Novalgin'in üretimini durduracak.
AĞRI KESİCİ NOVALGİN ARTIK ÜRETİLMEYECEK
Metamizol, 1922 yılında eski adı ‘Hoechst’ olan ilaç şirketi tarafından Novalgin ticari adıyla Almanya pazarına sunulmuştu.
Euroapi, Frankfurt-Höchst'te yaklaşık 90 çalışanıyla günün her saati metamizol üretiyordu.
Çeşitli ağrılar için sıklıkla kullanılan Novalgin, Almanya'da ibuprofenden sonra en sık reçete edilen ağrı kesicilerden biriydi.
Novalgin'in yerini 2025 yılından itibaren alternatif ilaçlar alacak.
İlaç şirketi Euroapi'nin üretimi durdurulmasıyla Almanya ve Avrupa bu ağrı kesici ilacın tedariki konusunda gelecekte tamamen Çin’e bağımlı olacak.
Frankfurt-Höchst'teki üretim 2025 yılında sona erecek.