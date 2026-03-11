En değerli markalar belli oldu! Dünya devi tam 4 sıra yükseldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyada en çok çıkış yapan en değerli markalar araştırması yapıldı. Listeye dünya devleri girerken yapay zeka patlamasının da etkisiyle Nvidia, küresel markalar arasında dört sıra yükseldi. İşte dünyanın en değerli markaları…
Tüketici platformlarından ve e-ticaret devlerinden Nvidia gibi yapay zeka çip liderlerine kadar, dijital ekosistemler artık dünyanın en değerli markalarına hakim durumda. Dünyanın en değerli markaları belli oldu.
2026 yılında küresel sıralamalarda teknoloji markaları başı çekiyor; Apple, Microsoft ve Google gibi şirketler toplamda 1,6 trilyon dolardan fazla marka değerini temsil ediyor. Brand Finance’ta yer alan detaylara göre markalar pazarlama yatırımı, marka gücü ve genel finansal performansları baz alarak değerlendirildi. Apple, 2024 yılından bu yana dünyanın en değerli markası konumunda olup, marka değerinin 2026 yılında 608 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Apple - 608 B
Microsoft - 565 B
Google - 433 B
Amazon - 370 B
NVIDIA - 184 B
TikTok - 154 B
Walmart - 141 B
Samsung - 119 B
Facebook - 107 B
State Grid Corporation of China - 102 B
ICBC - 91 B
Instagram - 81 B