En değerli markalar belli oldu! Dünya devi tam 4 sıra yükseldi

Mart 11, 2026 19:44
1
değerli markalar

Dünyada en çok çıkış yapan en değerli markalar araştırması yapıldı. Listeye dünya devleri girerken yapay zeka patlamasının da etkisiyle Nvidia, küresel markalar arasında dört sıra yükseldi. İşte dünyanın en değerli markaları…

2
Nvidia

Tüketici platformlarından ve e-ticaret devlerinden Nvidia gibi yapay zeka çip liderlerine kadar, dijital ekosistemler artık dünyanın en değerli markalarına hakim durumda. Dünyanın en değerli markaları belli oldu.
 

3
Google

2026 yılında küresel sıralamalarda teknoloji markaları başı çekiyor; Apple, Microsoft ve Google gibi şirketler toplamda 1,6 trilyon dolardan fazla marka değerini temsil ediyor. Brand Finance’ta yer alan detaylara göre markalar pazarlama yatırımı, marka gücü ve genel finansal performansları baz alarak değerlendirildi. Apple, 2024 yılından bu yana dünyanın en değerli markası konumunda olup, marka değerinin 2026 yılında 608 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
 

4
Apple

Apple - 608 B

 

5
Microsoft

Microsoft - 565 B

 

6
Google

Google - 433 B

 

7
Amazon

Amazon - 370 B

8
NVIDIA

 NVIDIA - 184 B

9
TikTok

TikTok - 154 B

10
Walmart

Walmart - 141 B

11
Samsung

Samsung - 119 B

12
Facebook

Facebook - 107 B

13
marka

State Grid Corporation of China - 102 B

14
ICBC

ICBC - 91 B

15
Instagram

Instagram - 81 B

