En değerli markalar belli oldu! Dünya devi tam 4 sıra yükseldi

2026 yılında küresel sıralamalarda teknoloji markaları başı çekiyor; Apple, Microsoft ve Google gibi şirketler toplamda 1,6 trilyon dolardan fazla marka değerini temsil ediyor. Brand Finance’ta yer alan detaylara göre markalar pazarlama yatırımı, marka gücü ve genel finansal performansları baz alarak değerlendirildi. Apple, 2024 yılından bu yana dünyanın en değerli markası konumunda olup, marka değerinin 2026 yılında 608 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

