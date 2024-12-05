En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Zam oranı belli oldu

05 Aralık 2024 08:02 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 08:46

Milyonlarca emeklinin gözü ocak zammında. 2024'ün temmuz-aralık aylarını kapsayan 6 aylık enflasyona göre zam alacak emekliler, 5 aylık enflasyona göre ise yüzde 14,57'lük zammı garantiledi. 3 Ocak'ta açıklanacak olan aralık enflasyonunun yüzde 2 ila 3 arasında gelmesi bekleniyor. Peki bu durumda emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç liraya çıkacak. İşte detaylar...

Emekli maaş zammı enflasyon farkı ile ne kadar olacağı araştırılıyor

Emekli maaş zammı enflasyon farkı ile ne kadar olacağı araştırılıyor



Asgari ücret​, memur ve emekli zammı Türkiye'nin gündeminde en üstlerde yer alıyor. Aralık ayına girilmesiyle milyonlarca insanımız "En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Ocak ayında belli olacak emekli maaşı zam oranı için son rakamlar enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla önemli ölçüde şekillendi. Peki emekli zammı​ ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek?

6 AYLIK ENFLASYONRAKAMLARINA GÖRE ZAMLAR

Türkiye gazetesinin haberine göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine bu yılın ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon oranları baz alınarak zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise 2025'in ilk yarısında toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık zam ve ilave olarak enflasyon farkı alacak. Aylık enflasyon temmuzda yüzde 3,32, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde 2,88, kasımda ise yüzde 2,24 şeklinde gerçekleşmişti.

Temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 14,57'lik zammı şimdiden garantilemiş oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6'lık toplu sözleşme zammına yüzde 4,15'lik enflasyon farkının eklenmesiyle yüzde 10,4'lük zammı cebine koydu.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekli zammı kesinleşecek. 2025 ocak ayının ilk haftasında açıklanması beklenen aralık ayı enflasyon oranı​ tahminlere göre yüzde 2 ila 3 arasında olacak. Bu da enflasyonun yani emekli zammının yüzde 17-18 bandına çıkması anlamına geliyor. Bu oranlara göre zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşının da 14-15 bin lira arasında bir rakam olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI 10 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Asgari ücret zammı ise Asgari ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Komisyonun ilk toplantısı ise 10 Aralık'ta gerçekleştirecek. Komisyonun 4 toplantının ardından asgari ücret konusunda mutabakata varması bekleniyor. Zamlı maaşlar ise şubat ayında hesaplara yatacak.