En düşük emekli maaşı için 6 aylık değil 12 aylık zam: Rakam ortaya çıktı! Maaş 1 yıl sabit kalacak, ek artış olmayacak

23 Ekim 2024 14:01 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 14:48

Milyonlarca emeklinin yaşam standartlarını doğrudan etkileyen emekli maaşları, 2025 yılında yapılacak zammın ardından gündemin sıcak konularından biri olmaya devam ediyor. Yıl sonunda belirlenmesi beklenen en düşük emekli maaşının 2025'in ilk yarısında geçerli olacak şekilde enflasyon zammı ve ek iyileştirme seçeneği masada. Ekonomi yönetimi en düşük emekli maaşının enflasyon oranının altında kalmaması için gereken düzenlemeleri yapmak amacıyla çalışmalara başladı. Emekli maaş artışlarıyla ilgili düzenlemeler ortaya çıktı. İşte beklentiler.

Emekli maaşlarının artırılmasına yönelik düzenlemeler sosyal güvenlik uzmanları ve ekonomi bürokrasisi tarafından titizlikle değerlendiriliyor. 2025​ yılı için emekli maaşlarındaki iyileştirmeler, emeklilerin alım gücünü ve yaşam standartlarını artırmak adına büyük bir önem taşıyor. Yıl sonunda yapılacak maaş zamları hem SSK hem de Bağkur emeklilerinin yaşam kalitelerini etkileyen kritik bir gelişme olacak. Emekli maaşlarına yapılacak zam​ ve iyileştirmeler 2025 in ilk yarısında netleşecek. Milyonlarca emeklinin gözleri 2025 yılı ocak ayında açıklanacak maaş zamlarına çevrilmiş durumda.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Emeklilik sistemindeki değişiklik gündeme getirildi. Anadolu Ajansı Editör Masası programına konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yıllara göre değişen emekli maaş farkları değişecek mi sorusuna cevap verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Daha fazla sigorta primi ödenmesine ihtiyacımız var" dedi. Hemen emekli olmayın sistemde kalın tavsiyesinde bulundu.

"Emeklilik sistemi ile çok fazla oynamayı düşünmüyoruz" diyen Bakan, vatandaşlara çağrı yaptı. "Biz vatandaşlarımızın tercihine

emeklilik kararına müdahale edecek bir noktada değiliz ancak sistemde kalıp çalışmayı tercih etmelerini ben özellikle rica ediyorum. Çünkü bizim daha fazla Sosyal Güvenlik primine ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI​ KAÇ OLACAK?

2024 Temmuz ayında yapılan zamla birlikte, en düşük emekli maaşı 10,500 TL olarak belirlenmişti. Ardından seyyanen zam yapılmaması nedeniyle enflasyon​ zammıyla en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye çıkarıldı. Emekli kök aylığı bu rakamın altında olan 3,5 milyon emekliye Hazine desteği ile bu rakam ödeniyor.

MAAŞLARA 6 AYLIK DEĞİL 12 AYLIK ZAM GELEBİLİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada, 12.500 TL’ye çıkarılan en düşük emekli maaşının yeniden değerlendirileceğini belirtti. Bu artış, yasa teklifi olarak Meclis’e sunulacak. Yasa geçtikten sonra zamlar aynı ay içerisinde maaşlara uygulanacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre mevcut en düşük emekli maaşı olan 12.500 t'nin yıl sonunda 6 aylık değil, 12 aylık yani yıllık enflasyon farkı kadar artırılması için hazırlıklar yapılıyor. Bu düzenlemenin emeklilerin alım gücünü artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek adına önemli bir adım olacağı öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 17 BİN 500 LİRA

Bu noktada en düşük emekli maaşı ile ilgili iki farklı senaryo öne çıkıyor;

İlk senaryo: yıllık enflasyonun beklentileri doğrultusunda yüzde 40 seviyesinde olması durumunda en düşük emekli maaşının 17.500 liraya çıkarılması. Eğer bu senaryo hayata geçerse ara zam yapılmayacak ve en düşük emekli maaşı ocak 2025 itibaren 17.500 lirası olarak belirlenecek. Bu maaş 2025 yılı boyunca sabit kalacak ve herhangi bir ek artış olmayacak.

İkinci senaryo ise: 6 aylık enflasyon farkının üzerine bütçe olanakları çerçevesinde iyileştirme yapılması. Bu durumda en düşük emekli

maaşına 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra 10 puanlık bir ek iyileştirme uygulanacak. Bu tahmine göre en düşük emekli maaşına sadece enflasyon farkı eklenmekle kalmayacak ayrıca bir refah payı da verilecek.

Bu senaryoların hangisinin hayata geçirileceği, bütçe olanakları ve hükümetin ekonomik politikaları doğrultusunda şekillenecek. Milyonlarca emekli bu düzenlemelerin hayata geçirilmesini ve yaşam standartlarının iyileştirilmesini bekliyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam ve iyileştirmeler 2025 in ilk yarısında netleşecek ve emeklilerin yaşamlarını doğrudan etkileyecek

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN 3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

3 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından Ekim Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşecek olan enflasyon oranlarının eklenmesi ile nihai zam oranı netleşecek. 3 aylık emekli zammı şimdiden yüzde 8,92 olarak kesinleşti.

Bu kapsamda yıl sonunda yüzde 41,5’lik enflasyon tahminine göre ise 6 aylık enflasyonun yüzde 13,44 olması bekleniyor.

Ancak diğer kurumların yıl sonu enflasyon tahminleri baz alındığında bu oranın yüzde 1,44 ila yüzde 16,43 bandında gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu durumda ilave bir refah payı artışı yapılmadığı takdirde emeklilerin alacağı zam oranı da bu seviyelerde belirlenecek.

REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Temmuz ayından bu yana 12.500 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşının Ocak ayında en yüksek zam alacak maaş olduğu ifade

ediliyor. Hükümetin planladığı zammın yasal zam oranlarının üzerinde olduğu da kulislere yansıdı. Bunun yanı sıra 6 aylık enflasyon artışına ek olarak en düşük emekli maaşına refah payı zammı yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Milyonlarca emekli ocak ayında yapılacak bu zammı ve hükümetin alacağı kararları merakla bekliyor.

KESİN ZAM ORANI 3 OCAK'TA BELLİ OLACAK

Kesin rakamlar 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. 6 aylık enflasyon verileri ile netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 3'ünde bir

önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklıyor. 3 Ocak 2025 tarihinde aralık ayı enflasyon verileri açıklandığında emeklilere yapılacak zam oranını doğrudan ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı da kesinlik kazanmış olacak. Bu oran Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağkur

emeklilerinin maaş artışlarına yansıtılacak ve hükümetin yapacağı refah payı artışı ile birlikte nihai zam oranı belirlenecek.

Temmuz ayında beklentilerin altında kalan zam oranlarının ardından emekliler ocak ayında sadece enflasyon farkı değil aynı zamanda refah payı zammı da bekliyor. Ancak şu ana kadar refah payı zammı ile ilgili net bir açıklama yapılmış değil.