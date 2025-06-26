En düşük emekli maaşı için AK Parti’den açıklama! Yeni düzenleme yolda

AK Parti, kök maaşı 14 bin 469 liranın altında kalan emekliler için yeni bir düzenleme hazırlığına başladı. Enflasyon farkının netleşmesinin ardından, en düşük emekli maaşına yapılacak artışla ilgili kritik bir toplantı yapılması bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda siyasi partilerin grup başkanları ve başkanvekilleri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken emekli maaşları da önemli bir başlık olarak öne çıktı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ YASAL DÜZENLEME HAZIRLIĞI

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL olduğunu hatırlatarak bu seviyedeki maaşlar için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı. Usta, "Emeklilerimizin durumunu yakından izliyoruz. Evet, yaklaşık 4 milyon emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah en kısa sürede kamuoyuna açıklama yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLERİMİZİ BU DÖNEMDE DE KORUYACAĞIZ”

Leyla Şahin Usta açıklamasında, "AK Parti olarak hiçbir zaman emeklilerimizi mağdur etmedik, bu dönemde de ihtiyaç sahiplerini koruma ve kollama görevimizi sürdüreceğiz" dedi.

KÖK MAAŞI DÜŞÜK OLANLARA ZAM TEHLİKESİ

Temmuz ayında yapılması beklenen zam için kritik bir detay da gündeme geldi. Kök maaşı 14 bin 469 TL’nin altında olan emekliler, mevcut yasal çerçevede bir değişiklik yapılmazsa zamdan yararlanamayacak. Bu durum, milyonlarca emekliyi etkileyebilecek bir sorun olarak dikkat çekiyor.

KÖK MAAŞLAR İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA YAPILIYOR

AK Parti, kök maaşı düşük olan emeklilerin de Temmuz zammından faydalanabilmesi için alternatif formüller üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gündemde. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak kamuoyuna açıklanması bekleniyor.