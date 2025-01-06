En düşük emekli maaşı için iki senaryo masada! Cem Küçük o rakama işaret etti

06 Ocak 2025 10:04 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 10:07

Gözler yeni yılın ilk Kabine Toplantısı'na çevrildi. SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı düzenlemeleri için gelişmeler takip ediliyor. Emekli zammı enflasyon farkı ile yüzde 15,75 oldu. 12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için kabineden çıkacak karar merak ediliyor. Gazeteci Cem Küçük en düşük emekli maaşı için masadaki 2 senaryoyu açıkladı.

En düşük emekli maaşı için kritik viraj! Özgür Erdursun kabine öncesi net rakam verdi! "Haftaya tüm emeklilerin zam oranı değişecek"

En düşük emekli maaşı için kritik viraj! Özgür Erdursun kabine öncesi net rakam verdi! "Haftaya tüm emeklilerin zam oranı değişecek"

En düşük emekli maaşı​ için Kabine Toplantısı heyecanla bekleniyor. SSK, Bağ-Kur​ emekli zammı​ yüzde 15,75 olarak netleşirken, memur emeklisi için bu oran yüzde 11,54 oldu. Taban aylık düzenlemesi için kabineden çıkacak karar etkili olacak. En düşük emekli maaşı alan milyonlar ise yeni rakamı merak ediyor. Gazeteci Cem Küçük​ emeklilerin taban aylıkları için o rakama işaret etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA 2 SENARYO

Emekli maaşında 2 seçenekli zam formülünü Cem Küçük şöyle açıkladı;

"Meclis’e gelecek düzenlemede iki senaryo tartışılıyor. Yüzde 16’lık zamla en düşük maaşın 14,500’e çıkması masada. İkinci senaryoda ise emekli zamlarının eşitlenip refah payıyla yüzde 20’ye çıkması ve en düşük maaşın 15 bin TL olması tartışılıyor."

TABAN AYLIK DÜZENLEMESİ İÇİN SON GÜNLER

Hazine desteği ile uygulanan 12 bin 500 TL en düşük emekli maaşı da ocak ayında yükselecek. 6 aylık enflasyona yani yaklaşık yüzde yüzde 15,75'e göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 14.500-15.000 TL civarında olması bekleniyor.

OCAK AYININ 3. HAFTASI MECLİS'E GELECEK

12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için gerekli yasal düzenlemenin ocak ayının üçüncü haftasına kadar tamamlanması planlanıyor.