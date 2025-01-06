En düşük emekli maaşı için kritik viraj! Özgür Erdursun kabine öncesi net rakam verdi! "Haftaya tüm emeklilerin zam oranı değişecek"

06 Ocak 2025 09:51 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 09:57

SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Emekliler 2025 yılı ilk yarısı için yüzde 15,74 oranında zam aldı. Kök aylığı zam sonrası 12.500 liranın altında kalan emeklilerin yeni maaşını ise SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı. Erdursun, kritik kabine toplantısı öncesi en düşük emekli maaşı için net rakam da verdi.

Emeklilik iptali ve maaş iadesi başladı! SGK binlerce emekli için harekete geçti

Emeklilik iptali ve maaş iadesi başladı! SGK binlerce emekli için harekete geçti

Asgari ücret​ ve emekli aylıkları netleşti. Emekliler şimdi zamlı maaşlarını çekecek tarihleri bekliyor. Zammın ardından hangi aylık diliminde olan emeklinin maaşının kaç liraya çakacağı konusunda kafa karışıklığı ise devam ediyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, kök aylığı zam sonrası 12.500 liranın altında kalan emeklilerin yeni maaşını açıklayarak gelecek hafta bu oranlara düzeltme yapılacağını ifade etti.

EMEKLİ MAAŞLARI GELECEK HAFTA YENİDEN DEĞİŞECEK

Memur ve memur emeklilerini yüzde 11.54 , SSK​ ve Bağ Kur emeklilerine de yüzde 15.74 oranında bir enflasyon farkı ile yeni yıla giriş yaptı. Asgari ücret ve emekli aylıklarının netleşmesinin ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi.

SGK​ uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarının böyle kalmayacağını ifade ederek haftaya her şeyin yeniden başlayacağını ve tüm oranların değişeceğini açıkladı.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİ SEVİNDİREN HABER

Özgür Erdursun konuyla ilgili, "Önümüzdeki hafta zaten hükümet yetkilileri bu konularla ilgili açıklamalar da yapacaklar ve en düşük emekli aylığı ve diğer emekli aylıkları kaç lira olacak önümüzdeki hafta netleşecek." ifadelerini kullandı.

Erdursun gelecek hafta yeni rakamların konuşulacağını ve bir miktar refah payının da verilmesini beklediğini açıkladı.

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Erdursun, "SSK ve Bağkur eşitlenir ve sonrasında bu oranlar yüzde 20'e tamamlanır diye düşünüyorum. Fakat çok fazla tepki olursa yüzde 25'e kadar tamamlanabilir diyebilirler. En yüksek ihtimal bence yüzde 25." diye belirtti.

ENFLASYON FARKI İLE EMEKLİ AYLIKLARI KAÇ LİRA OLDU?

Kök aylığı zam sonrası 12.500 liranın altında kalan emeklilerin yeni maaşlarını da açıklayan Erdursun, sıfır zam alan emeklileri sıraladı;

"Mesela 8.000 lira kök aylığınız varsa 9260 lira olacak. Yani 12.500 yine altında kalıyor 9.000 lira kök ayığı olan birisine % 15.75 verildiği zaman 10.417 lira oluyor. Yine 12.500 liranın altında.

12.000 bin lira 13.890 liraya,

13.000 lira 15.047 liraya,

15 bin 17.267 liraya,

20 bin liraya 23.150 liraya,

25.000 lira 28.938 liraya,

30.000 lira 34.725 liraya,

35.000 lira da 40.512 liraya çıktı.

2025'İN İLK KABİNE TOPLANTISI

2025 yılının ilk Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Bugün masadaki en önemli konulardan biri memur ve emekli maaşlarının durumu olacak.

ERDOĞAN EMEKLİ MAAŞI İÇİN DEVREYE GİRECEK Mİ?

Kulislerde konuşulanlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerek en düşün emekli ve memur maaşlarında oynamaya yapabilir. Öte yandan toplantıda memura refah payı, en düşük emekli maaşına artış ihtimalleri de masaya yatırılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 15 BİN LİRA OLACAK

Özgür Erdursun en düşük emekli maaşı için "Yasal düzenleme yapılırsa şayet 15.000 liraya çıkarsa, baktığımız zaman bugün kök aylığı en düşük 12.500 lira aylığı olan birisinin aylığı 14.625 liraya çıkar. Bu kişiye 15 bin lira verilir." dedi.