En düşük emekli maaşı için net rakamı uzman isim açıkladı

04 Temmuz 2024 16:31 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 17:01

En düşük emekli maaşı ve kök aylık hesabını canlı yayında yaptı! İşte emekliyi üzecek refah payı haberi

En düşük emekli maaşı ve kök aylık hesabını canlı yayında yaptı! İşte emekliyi üzecek refah payı haberi

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ve temmuz dönemlerinde maaş zammı alıyor. Yılın ilk altı aylık diliminde enflasyon farkı yüzde 24,73 oldu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül kök aylıklarla ilgili yaşanan mağduriyeti anlattı.

MİLYONLAR 0 ZAM ALACAK

Kök aylığı en düşük emekli maaşının altında olan 3,7 milyon emekli neredeyse hiç zam alamayacak. CNBC-e yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "1 milyon emekli, kök maaş nedeniyle hiç zam alamamış olacak. 10 bin TL maaş almaya devam edecek. 2,7 milyon emekli de de zam alacak ama yüzde 24,73'ün altında kalacak" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığının artırılıp artırılmayacağına yönelik beklentiler ise sürüyor. Bülbül, konuyla ilgili paylaşımında şunları söyledi:

"10 bin TL olan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 veya 13 bin TL'ye çıkarılması için beklenti var. Beklentinin karşılanıp karşılanmayacağını önümüzdeki haftadan itibaren göreceğiz.

Ancak kamudaki tasarruf tedbirleri ve enflasyonist ortama zarar vereceği endişesiyle bu ihtimalin gerçekleşmesi çok yüksek değil. Bunun çözümü kanuni düzenlemeyle mümkün. Meclis şu an açık, bu yönde bir kanuni düzenleme yapılabilir."

ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25'i ile 28'i arasında alıyor.