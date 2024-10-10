En düşük emekli maaşı için rakam belli oldu! Refah payı hesabı her şeyi değiştirdi! SSK ve Bağkur emeklisi zammında son durum

10 Ekim 2024 08:31 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 08:40

SSK ve Bağkur emekli maaşlarına Ocak 2025’te yapılacak zam için hesaplar yeniden başladı. En düşük emekli maaşı için yeni bir düzenlemenin yapılması bekleniyor. Ancak, herhangi bir düzenleme yapılmazsa kök aylığı 11 bin liranın altında olan binlerce kişi sıfır maaş alacak. Yıl sonu enflasyonun yüzde 41,5 gelmesi beklenirken SSK ve Bağkur emeklisi ocak ayında ne kadar zam alacak? sorusu cevap arıyor. İşte tüm ayrıntılar…

Orta Vadeli Program’a göre 2024 yılı sonunda enflasyon​ yüzde 41,5 olacak. Maaşlarına zam​ bekleyen milyonlarca SSK​ ve Bağkur​ emeklisi enflasyon tahminlerine göre ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaya başladı. Mevcut durumda 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı​ ne kadar olacak? Kök aylıklar için yeni bir düzenleme yapılmazsa milyonlarca kişi hiç zam alamadan hesabında aynı parayı görecek. SSK ve Bağkur emeklisi ocak ayında ne kadar zam alacak? İşte tüm detaylar…

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyonuyla 3 aylık enflasyon oranlarının toplamı yüzde 8,92 oldu. Önümüzdeki 3 aylık enflasyonun belirlenmesiyle emekli maaşları ortaya çıkacak.

Öte yandan Orta Vadeli Program’a göre, 2024 yıl sonunda yüzde 41.5 olacak. Bu enflasyon tahmini gerçekleşirse 6 aylık enflasyon farkı yüzde 13,44 olacak. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklisi Ocak ayında refah payı hariç yüzde 13,44 zam alacak. Memur emeklilerinde bu artış oranı ise yüzde 9,31 olarak gerçekleşecek.

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Geçtiğimiz yıllarda enflasyon farkına ek olarak refah payı da maaş zamlarına yansıtıldı. Ocak ayından hükümet tarafından yeniden reha payının verilmesi bekleniyor. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesi gündemde. Refah payının verilmesi halinde zam oranlarının yüzde 20’nin üzerine çıkması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Ocak ayında yapılacak zamla beraber en düşük emekli aylığının da yükselmesi bekleniyor. Eğer taban aylıklar için herhangi bir düzenleme yapılmazsa maaşı 11 bin liranın altında olanlar sıfır zam alacak. Bunun da önüne geçmek için taban maaşların da zam oranları kadar artırılması bekleniyor.

Eğer taban aylıklara da enflasyon farkı oranında zam yapılırsa bu rakam 14 bin 180 liraya kadar çıkacak. Böylece en düşük emekli aylığı 14-15 bin TL bandına çekilecek.