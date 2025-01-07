En düşük emekli maaşı için son bir zam umudu kaldı! Yüzde 16'ya çıkabilir

07 Ocak 2025 08:18 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 08:19

Emekli maaşı zammı 2025 yılının ilk 6 ayı için alacağı zam oranları netleşirken, sadece en düşük emekli maaşı ne olacak, sorusu yanıtını bulmadı. Refah payı umudu suya düşerken emekli için yüzde 16'lık zam içeren tek bir formül kaldı. Uzman isim bu ihtimali canlı yayında paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, imzaladığı kararla, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerinin zam​ oranını yüzde 11,54 olarak belirledi. Kabine toplantısında görüşülen SSK ve Bağ-Kur emeklisine 'refah payı' eklenmesi umudu karşılık bulmadı. Şimdi milyonlarca emekli 'En düşük emekli maaşı ne olacak' sorusuna yanıt aramaya başladı. Hükümetin düzenleme için düğmeye bastığı belirtilirken ortaya çıkan en iyi ihtimal yüzde 16'lık bir zamma işaret ediyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için çalışma başlatıldığını açıklamıştı. Bir süredir üzerinde konuşulan düzenleme için gözler Meclis'e çevrildi. Ankara kulislerinde "En düşük emekli aylığı 14 bin 500 TL olabilir" iddiası konuşulmaya başladı.

UZMAN İSİM ZAM FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI

İddiayı gündeme taşıyan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ATV Haber'e yaptığı açıklamada "Eğer 6 aylık enflasyon farkı yani, yüzde 15,75 uygulanırsa; ki temmuz ayında bunun üzerinde yüzde 25'lik bir artış yapılmıştı, en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olacaktır. Ancak 14 bin 500 TL'ye tamamlamak gibi bir durum olursa o zaman zam oranı yüzde 16'ya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

OCAK AYINA YETİŞECEK Mİ?

Diğer yandan söz konusu senaryonun gerçekleşmesi için TBMM'de düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Kulislere göre, Meclis'e sunulacak olası teklifin derhal yasalaşması ve zammın ocak ayına yetiştirilmesi planlanıyor.