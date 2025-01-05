En düşük emekli maaşı için yeni formül ortaya çıktı: Asgari ücrete paralel artış! İşte rakamlarla zam oranı

05 Ocak 2025 14:23 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 14:25

En düşük emekli maaşı düzenlemesi için gözler Meclis'e çevrildi. Ocak ayının üçüncü haftasında masaya gelmesi beklenen emekliler için taban aylık çalışmasında yeni formül ortaya çıktı. Asgari ücret, SSK, Bağkur emeklisi ve memur ile Emekli Sandığı'na bağlı vatandaşların zam oranlarının belli olmasının ardından en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Yıllardır uygulanan sisteme göre en düşük emekli maaşı işte böyle belirlenecek.

Yeni asgari ücretin belli olmasının ardından emekli ve memur 2025 zamları da kesinleşti. Enflasyon verilerinin ardından 4A-4B-4C tahsis numarasına bağlı emekliler zamlı maaşlarını almaya hazırlanıyor. Gözler ise şimdi en düşük emekli maaşında. son yıllarda asgari ücrete göre belirlenen en düşük emekli maaşının ocak ayı itibarıyla kaç olacağı yeni hesap ile ortaya çıktı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ASGARİ ÜCRET​ FORMÜLÜ

Sözcü'de yer alan habere göre, son yıllarda asgari ücrete göre belirlenen en düşük emekli maaşının ocak ayı itibarıyla 15 bin liraya yükselmesi bekleniyor.

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıklanırken bu ücret özel sektörde maaş artışlarında referans olarak kullanılıyor. Ancak gelen analizlere göre asgari ücretin son yıllarda emekli maaşları için de referans olduğu ortaya çıktı.

TABAN AYLIK İÇİN ASGARİ ÜCRETE PARALEL ARTIŞ

Yıllara göre emeklilere ödenen en düşük maaşların asgari ücret ile orantısı şöyle;

2023 yılının ocak ayında asgari ücret 8 bin 507 lira olarak açıklanırken, en düşük emekli maaşı yüzde 65'ine denk düşen 5 bin 500 lira oldu,

2023 yılı temmuz ayında asgari ücret 11 bin 402 lira olarak açıklanırken, en düşük emekli maaşı yüzde 66'sına denk düşen 7 bin 500 lira oldu,

2024 yılında ocak ayında asgari ücret 17 bin 2 TL olarak açıklanırken, en düşük emekli maaşıyüzde 73'üne denk düşen 12 bin 500 lira oldu.

SGK uzmanları, son yıllarda ocak ayında yapılan zamlarda en düşük emekli maaşının, ortalama olarak asgari ücretin yüzde 68'ine denk düştüğünü ifade etti.

Bu kapsamda en düşük emekli maaşı için masadaki muhtemel seçenek 15 bin lira oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

En düşük emekli maaşı alanlar için geçerli olacak zam oranının ocak ayının son haftasında Meclis'e getirilecek kanun teklifi ile kesinleşmesi bekleniyor.