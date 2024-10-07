En düşük emekli maaşı için yeni hesap! Milyonlara sıfır zam tehlikesi kapıda

07 Ekim 2024 10:12 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 10:13

TÜİK’in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından emekli maaş zamları için hesaplamalar hızlandı. Üç aylık enflasyon farkı belli olurken “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?” sorusu merak edilmeye başlandı. En düşük emekli maaşı için herhangi bir düzenleme yapılmazsa kök maaşlara sıfır zam tehlikesi yeniden gündeme gelecek. Peki, Ocak 2025’te emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

Kök emekli maaşı 12 bin 500 TL'nin altında olan dikkat! Ocak 2025'te tüm hesaplar değişecek

Kök emekli maaşı 12 bin 500 TL'nin altında olan dikkat! Ocak 2025'te tüm hesaplar değişecek

En düşük emekli maaş zamları için beklenen zam oranı​ ortaya çıkmaya başladı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarının toplam enflasyonu yüzde 8.92 oldu. SSK​ ve Bağkur​ emekli maaş zamlarının ortaya çıkması için 3 veri kaldı. Kök maaş zamları için ise geçtiğimiz dönem olduğu gibi Hazine desteği sağlanarak yeni bir düzenleme yapılmazsa sıfır zam tehlikesi yeniden gündeme gelecek. En düşük emekli maaşı​ ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak?

EMEKLİYE YÜZDE 13,44’LÜK ZAM

Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak hesaplandı. Eğer yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklisi 6 aylık enflasyon farkıyla yüzde 13,44 zam alacak. Ortaya çıkan zam SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklilerinin zam oranını yansıyacak.

Memur emeklisi için ise toplu sözleşme zammı ve memur enflasyon farkı ile memur maaş zammı devreye girecek. Beklentilerin üzerinde gelen yüzde 2,97’lik enflasyonla ile 3 aylık enflasyon farkı yüzde 8,92 olarak netleşti. Resmi zam oranı 3 Ocak 2025’te açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla belli olacak.

KÖK MAAŞA SIFIR ZAM TEHLİKESİ

Öte yandan yapılan enflasyon zammına rağmen kök maaşı en düşük emekli maaşının altında kalanlar bu zam döneminde de sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Ocak ayında emeklilere yüzde 49.25’lik bir zam yapıldı. En düşük emekli maaşı​ ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

Kök maaşı 4500 lira olan bir emekli zamla beraber 6412 lira kök maaşı hak ederken 257 lira da ek ödeme alacak. Böylece emeklinin ek ödeme dahil kök maaşı 6669 liraya yükseldi. 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı ile arasındaki fark ise devlet tarafından ödeniyor. Temmuz zammında ise en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya kadar yükseldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

EN düşük emekli maaşı için yeni senaryolar da gündeme gelmeye başladı. En düşük emekli aylığının Ocak 2025’te 14-15 bin bandına çekilmesi gündemde. Kesin rakam aralık ayı enflasyonu ile belli olacak.