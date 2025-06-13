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 | Bengü Sarıkuş

En düşük emekli maaşı için zam geliyor mu? AK Partili Güler açıkladı

AK Parti Grubu, TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ek zam talebine ilişkin açıklamada bulundu. Peki emeklinin kök maaşına zam uygulanacak mı? İşte detaylar...

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En düşük emekli maaşı için zam geliyor mu? AK Partili Güler açıkladı
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 17:18

AK Parti yenilenebilir enerjide yatırımları ve izin süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan düzenlemeler içeren kanun teklifini bugün TBMM başkanlığına sundu.

AK Partili Güler; bugün konu ile ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Güler toplantı sonrası en düşük emekli maaşlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

En düşük emekli maaşı için zam geliyor mu? AK Partili Güler açıkladı

EMEKLİYE EK ZAM GELECEK Mİ?

Basın toplantısının ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde "En düşük emekli maaşında düzenleme olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Güler, konunun gündemde olmadığını belirterek "Şu an gündemde değil. Herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.

Temmuz ayının üçüncü günü açıklanan TÜİK verileri ile beraber memur ve emekliye yapılacak zammın ortaya çıktığını belirten Güler şunları kaydetti:

"Bu rakamlar ortaya çıktıktan sonra o günkü şartlarda ilgili bakanlarımızla geçen yıllarda olduğu görüşme olacaktır. Ama şuanda henüz bir görüşme herhangi bilgilendirme bizim tarafımızda yer almıyor."

En düşük emekli maaşı için zam geliyor mu? AK Partili Güler açıkladı

MİLYONLARCA EMEKLİ ZAM ALAMAYABİLİR

Milyonlarca işçi emeklisi, memur ve memur emeklisinin gözünün yılın ikinci zammında belirleyici olacak haziran enflasyonuna çevrildi. Temmuzda işçi ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında artış yapılırken, memur ve memur emeklisinin maaşlarına ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı yapılıyor

En düşük emekli maaşı için zam geliyor mu? AK Partili Güler açıkladı

Kök aylıkları 14 bin 469 TL’nin altında olan emeklilerin aylıkları Hazine tarafından 14 bin 469 TL’ye tamamlanıyor. Ancak emekli aylıkları artışı tamamlanan aylığa değil kök aylığa yapıldığın milyonlarca emekli temmuzda yine sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalacak. Eğer ek zam yapılmazsa kök aylıkları 14 bin 469 TL’nin altında olan yaklaşık 4 milyon emekli zam alamayacak. 14 bin 469 lira olan aylıklar resmi enflasyon kadar artmazsa; milyonlarca emekli sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük oranda zam alacak.

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#Ekonomi
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