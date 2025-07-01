En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Emin Yılmaz canlı yayında net rakam verdi

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla ve heyecanla beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte memur ve emekliler zam beklentisiyle nefesini tuttu. Milyonlarca kişi gözünü açıklanacak yeni maaşlara çevirdi. Özellikle emekliler, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun cevabını arıyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, canlı yayında yaptığı hesaplamalarla zam oranlarına dair net tahminlerini paylaştı.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz ayında açıklanacak maaş zammına çevrilmiş durumda. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, canlı yayında yaptığı değerlendirmeyle zam oranlarına dair önemli ipuçları verdi.

ZAM HESAPLAMASINDA DÖRT SENARYO

Yılmaz, memur ve emeklilere yılda iki kez yapılan zamların enflasyon oranları doğrultusunda belirlendiğini vurgulayarak, "Mayıs ayına kadar kesinleşmiş enflasyon oranı yüzde 15.09. Bu oranın üzerine Haziran verisi eklenecek" dedi. Yılmaz, Haziran ayı için dört farklı olasılığı şöyle sıraladı:

Haziran enflasyonu %0.50 olursa: Toplam zam %15.67

Haziran enflasyonu %1 olursa: Toplam zam %16.24

Haziran enflasyonu %1.5 olursa: Toplam zam %16.81

Haziran enflasyonu %2 olursa: Toplam zam %17.40

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcı anketine göre ise Haziran enflasyonunun %1.61 çıkması bekleniyor. Bu durumda toplam zam oranı yaklaşık %16.94 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yılmaz, milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği konunun başında “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?” sorusunun geldiğini belirtti. Geçmiş dönem verilerine dikkat çeken Yılmaz, önceki zamlarda kök aylığı düşük olan yaklaşık 3.8 milyon emeklinin sıfır zam riskiyle karşılaştığını hatırlattı.

Ocak ayında yüzde 15.75’lik enflasyon farkı sonrası en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye çıkmıştı. Aynı oranda bir artış bu dönemde uygulanırsa, maaşların 16.920 TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Kabaca 17.000 TL’nin kapısını çalmış olacak. Ancak bu artış, beklentilerin altında kalabilir.

SIFIR ZAM RİSKİ VE KÖK AYLIK SORUNU

Yılmaz, kök maaşı düşük olan emeklilerin halen sıfır zam riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, "12.373 TL ve altında maaş alanlar, enflasyon farkı gelse bile artıştan faydalanamayabilir" uyarısında bulundu. Bu durumun sosyal etkilerinin olabileceğine de değindi.

REFAH PAYI VE EK DESTEK BEKLENTİSİ

En düşük maaşın yaklaşık 17.000 TL seviyelerine ulaşması durumunda bile bu rakamın, TÜRK-İŞ'in açıkladığı açlık sınırı (26.115 TL) ve bekar bir çalışanın yaşam maliyeti (33.587 TL) karşısında oldukça düşük kaldığına işaret eden Yılmaz, “Bu noktada refah payı ya da seyyanen bir destek kaçınılmaz olabilir” dedi.

SOSYAL DESTEK SİNYALİ

Yılmaz, hükümetin sıkı para politikası nedeniyle temkinli davrandığını belirtirken, düşük gelirli emeklilere yönelik yeni sosyal desteklerin gündeme gelebileceğini öngördü: “Dar gelirli vatandaşlarımızın hayatlarını sürdürebilmesi için ek politikaların devreye alınması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.