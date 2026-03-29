En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Memur zammı hesabı değişti

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri yeni yılda aldıkları maaş artışı ve ikramiyelerin sonrasında Temmuz ayında yapılacak zam oranına kilitlendi. Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak mart ayı enflasyon verilerine çevrilmişken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın anket sonuçları önemli bir ipucu sundu. Emekli ve memur aylıkları, 5 aylık enflasyon beklentisine göre yeniden hesaplandı. Peki, en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 12:50
29.03.2026
saat ikonu 12:50

Memur ve için Temmuz ayına yönelik geri sayım devam ederken, ilk 5 aylık verileri artış oranlarına ilişkin güçlü işaretler verdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri açısından oluşan zam tablosu şimdiden belirginleşmeye başladı. Memurlar, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak artışının ardından Temmuz ayında maaşlarına yansıtılacak yeni oranı merakla bekliyor. ’in 3 Nisan’da açıklayacağı enflasyon verilerine odaklanılırken, milyonlarca kişi için temmuz zammına dair sinyaller gelmeye başladı.

Memur ve emekli maaş zamları için Temmuz ayına yönelik beklentiler, ilk 5 aylık enflasyon verileriyle şekillenmeye başladı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alacak.
Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 artış alacak ve eğer 6 aylık enflasyon yüzde 11'in üzerine çıkarsa, oluşan enflasyon farkı da zamma eklenecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Nisan'da açıklayacağı enflasyon verileri bekleniyor.
Ekonomistlerin mart ayı enflasyon tahmini yüzde 2,18, nisan için yüzde 2,11, mayıs için ise yüzde 1,5 olarak yer aldı.
Bu öngörülere göre ilk 5 aylık enflasyonun yüzde 14,32 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu tahmin doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en az yüzde 14,32 oranında artış yapılması öngörülüyor.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAM HESABI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 12,19 oranında zam almıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından alınan kararla en düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye yükseltilmişti. İşçi ve esnaf emeklileri Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alacak. Yeni yılda maaşlarına yüzde 18,6 oranında zam ve 1.000 TL ek ödeme yapılan memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 artış elde edecek. Şayet 6 aylık enflasyon yüzde 11’in üzerine çıkarsa, oluşan enflasyon farkı da zamma eklenecek.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ocak ve Şubat enflasyon verilerine göre ilk iki aylık artış yüzde 7,95 olarak kaydedildi. Üçüncü TÜFE verisi ise 3 Nisan Cuma günü duyurulacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı son Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon oranları ve dolayısıyla memur ile emekli maaşlarına yapılacak artış konusunda yol gösterici oldu. Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini mart ayı için yüzde 2,18, nisan için yüzde 2,11, mayıs için ise yüzde 1,5 olarak yer aldı. Bu öngörülere göre ilk 5 aylık enflasyonun yüzde 14,32 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmin doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en az yüzde 14,32 oranında artış yapılması öngörülüyor. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 2,99 oranında enflasyon farkı oluşacak. Bu farkın, toplu sözleşme gereği uygulanacak yüzde 7’lik zamla birleşmesi halinde toplam artış yüzde 10,2 düzeyine ulaşacak. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 15 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15 zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 3,6 enflasyon farkıyla birlikte artış oranı yüzde 10,86 olacak. Yüzde 10,2’lik artış senaryosuna göre hâlen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 68 bin 203 liraya çıkacak. Zam oranının yüzde 10,86’ya ulaşması halinde memur emeklileri en az 30 bin 788 lira aylık almaya başlayacak.

