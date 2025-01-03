En düşük emekli maaşı kesinleşen zam oranı belli oldu! Emekliler için o tutar cepte

03 Ocak 2025 11:24 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:28

Emekli ve memurların dört gözle beklediği enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belli oldu. Hali hazırda 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşında enflasyona göre bir düzeltme yasalaşırsa cebe giren kesin tutar ortaya çıktı.

Son dakika: Emekli zammı ve memur maaşları açıklandı! Milyonların zam oranı belli oldu: Yeni maaş hesaplama tablosu 2025

Son dakika: Emekli zammı ve memur maaşları açıklandı! Milyonların zam oranı belli oldu: Yeni maaş hesaplama tablosu 2025

Açıklanan aralık ayı enflasyon​ rakamı ile birlikte 6 aylık zam​ farkı belirlendi. Kök maaş​ zammının hemen ardından en düşük emekli​ maaşına da yasal düzenleme yapılması büyük bir heyecanla bekleniyor. En düşük emekli maaşına gelecek zam oranına ilişkin çalışmalar devam ederken enflasyon oranlarına göre kesinleşen zam oranı belli oldu. işte o tutar.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı düzenlemesiyle kök maaşa zam yapılması öngörülüyor.

Açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte kök maaşı 12.500 TL olan bir emeklinin yeni zamla birlikte alacağı yeni maaş 14.468 TL olması bekleniyor.

EMEKLİ TABAN AYLIĞINDA YASAL DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin olarak değerlendirmelerin yapılacağını ifade etmişti.

En düşük emekli maaşına gelecek zam oranı kanunla belirlendiği için netlik kazanmasa da enflasyon oranlarının belirleyici olması bekleniyor.