En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Özgür Erdursun canlı yayında cevapladı

Milyonlar asgari ücrete ara zam olacak mı? diye bekliyor. Emekliler, en düşük emekli maaşı kaç lira olacak? diye merak içinde. Memurlar, memur maaş farkı ne kadar olacak? sorusunun cevabını arıyor. Kıdem tazminatı tavanı ise tüm çalışanları ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tüm bu soruların cevabını verdi.

TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3, yıllık bazda 37,86 olarak gerçekleşti. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 13,36 oldu. Ancak kesin oran, mayıs ve haziran aylarına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından netleşecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücrette ara zam, en düşük emekli maaşı, kıdem tazminatı tavanı ve memur maaş farkı ile ilgili tahminlerini açıkladı.

Katıldığı televizyon programında konuşan Özgür Erdursun şu ifadeleri kullandı:

"İlk 4 ay enflasyon verileri netleşti. Bundan sonra mayıs ve haziran ayının enflasyonu açıklandığında 3 Temmuz'da SSK Bağkur emeklileri, memur ve memur emeklilerinin alacağı farklar netleşecek. Biz şu anda 4 ayı biliyoruz, 4 ayda yüzde 13,36. Şunu da biliyoruz; bundan sonra mayıs ve özellikle haziran ayında, geçmiş dönemlerde haziran ayında enflasyon yüzde 1 - 1,5'lar civarında enflasyon açıklanıyor TÜİK tarafından, bunları da göz önüne aldığımızda benim beklentim yüzde 17 - yüzde 18 arasında bir enflasyon farkı çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığı 17 bin lira ile 17 bin 250 lira arasında olur temmuz ayında. Mesela 15 bin lira emekli aylığı olan birisinin 17 bin 700 lira civarında olur, 18 bin lira emekli aylığı alan birisinin emekli aylığı 21 bin 250 lira, 20 bin lira şu anda emekli aylığı olan birisinin 23 bin 600 lira, 25 bin 29 bin 500, 30 bin lira 35 bin 400, 35 bin lira 41 bin 300, 45 bin lira 53 bin 100, 50 bin lira 59 bin. Yani yüzde 18 oranında bir artış olur diye düşünüyorum SSK ve Bağkurlularda.

MEMUR MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinde bu fark yüzde 16 civarında olur. Çünkü memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme sonrasındaki fark verildiği için onlar da bir 2 puanlık daha düşük olur diye düşünüyoruz.

KIDEM TAZMİNATI BEKLEYENLER DİKKAT!

Bu oranlarla beraber kıdem tazminatının tavanı da devlet memurlarına yapılacak artış oranında olacağı için şu anda 46 bin 655 lira olan kıdem tazminatının tavanı da yaklaşık 54 bin 100 lira olur diye düşünüyorum.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Asgari ücrete ben bir artış olacağını temmuz ayında düşünmüyorum. Enflasyon farkı memur ve memur emeklilerine, diğer emeklilere, memur olarak çalışanlara veriliyor. Tabii enflasyondan herkes etkileniyor ama geçen söylemiştim; şu anda yüzde 37 gibi bir enflasyon açıkladı yıllık bazda. Zaten düşmeye devam ediyor diyor. Yani şu anda biz 4. ayın enflasyonunu açıkladık, enflasyon yüzde 37, mayıs ayını açıkladığımda biraz daha düşecek diyor, haziran ayını açıkladığımda biraz daha düşecek, bunlar düşmeye devam edecek diyor, enflasyon düşmeye devam edecek, yıl sonunda da yüzde 20 gibi enflasyon çıkacak zaten diyor, ben size baştan yüzde 30'u zaten vermiştim, bu nedenle de hatta ben devlet olarak sizden alacaklıyım diyor, size daha fazlasını verdim diyecek yüzde 20 gibi bir enflasyon çıkarsa. Ben size enflasyon yüzde 20 çıkıyor, size yüzde 30 artış yapıyoruz, daha da fazlasını yapmışız diyecekler"